Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, coi nhân dân là chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển

Cùng dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP Hà Nội. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đa Phúc cùng cấp ủy Chi bộ, Ban lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân thôn Xuân Ngọc.

Cầu nối vững chắc giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân

Được lựa chọn là đơn vị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc điểm của xã Đa Phúc trong năm 2026, thôn Xuân Ngọc hiện là một trong những thôn có quy mô dân số lớn của xã với 1.022 hộ gia đình và 3.986 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai thôn Ngọc Hà và Xuân Tảo trước đây. Mở đầu trong không khí rộn ràng với các tiết mục văn nghệ quần chúng và dân vũ đặc sắc, các đại biểu cùng nhân dân thôn Xuân Ngọc đã ôn lại chặng đường 96 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời nghe báo cáo đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 của thôn.

Trung tướng, Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Xuân Ngọc

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân tại Ngày hội trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Thủ đô trong năm 2026. Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ Thành phố, đồng thời triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện, tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Hà Nội đã tăng 8,85% (riêng quý III tăng 10,02%), thu ngân sách Nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 652.200 tỷ đồng, vượt dự toán năm và giải quyết việc làm cho hơn 183 nghìn lao động.

Cùng với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên, Thành phố đang tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như các tuyến đường vành đai, 7 dự án cầu vượt sông Hồng, 5 tuyến đường sắt đô thị, đồng thời quyết liệt tháo gỡ 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định những thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp tích cực của từng địa phương, trong đó có xã Đa Phúc và thôn Xuân Ngọc. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đa Phúc đã nỗ lực ổn định tổ chức, duy trì sản xuất và đạt mức tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 10,2% trong 9 tháng đầu năm 2026; tỷ lệ người dân tiếp cận nước sạch đạt khoảng 93,8% và toàn xã có 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Đối với thôn Xuân Ngọc, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với những tuyến đường bê tông rộng mở, đời sống văn hóa, môi trường và an ninh trật tự được giữ vững với 986 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng dân cư thôn Xuân Ngọc.

"Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, coi nhân dân là chủ thể và nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển" - Đồng chí Giám đốc Công an Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Nhấn mạnh tầm nhìn phát triển Thủ đô 100 năm và các cơ chế mới của Luật Thủ đô phải được hiện thực hóa bằng hành động từ từng xã, từng thôn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Đa Phúc và nhân dân thôn Xuân Ngọc tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, coi nhân dân là chủ thể và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, khơi dậy tinh thần tự quản, tương trợ và bảo đảm mọi công việc của cộng đồng đều được bàn bạc công khai, dân chủ.

Cụ thể hoá các định hướng phát triển

Song song với đó, Đảng ủy và chính quyền xã Đa Phúc cần chủ động rà soát quy hoạch, cụ thể hóa các định hướng phát triển của Thành phố gắn với khai thác hiệu quả lợi thế cảnh quan ven sông Cà Lồ, sông Cầu và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa để phát triển nông nghiệp xanh, sản phẩm đặc trưng và du lịch sinh thái, dịch vụ trải nghiệm.

Quá trình phát triển phải bảo đảm giữ gìn không gian sống, bản sắc văn hóa làng quê và nâng cao thực chất thu nhập, chất lượng sống của từng gia đình. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại cơ sở phải thực sự kiến tạo, liêm chính, gần dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng và đối thoại, xử lý thấu đáo, đúng pháp luật các vấn đề dân sinh như đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nước sạch, vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để những kiến nghị chính đáng của người dân kéo dài mà không có câu trả lời. Địa phương cũng cần tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa, giữ gìn các giá trị truyền thống, phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín và quan tâm thiết thực tới các gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn để xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Đặc biệt lưu ý về công tác giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sự bình yên của Thủ đô phải được bắt đầu từ sự bình yên của từng thôn, xóm và mỗi gia đình. Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn bà con nhân dân thôn Xuân Ngọc và xã Đa Phúc tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và chủ động hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu lực lượng Công an xã Đa Phúc phải luôn bám sát địa bàn, gần dân, trọng dân, giải quyết kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự để thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền xã Đa Phúc cùng cán bộ, nhân dân thôn Xuân Ngọc tại Ngày hội

Trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, thiết thực của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm đặc biệt, đồng hành sát sao của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đối với địa phương trong suốt thời gian qua.

Dù nguồn lực cơ sở còn nhiều hạn chế, song nhờ sự quan tâm chỉ đạo, tham mưu tháo gỡ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng lãnh đạo Thành phố, nhiều công trình giao thông, trường học và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Đa Phúc cũng như thôn Xuân Ngọc đã từng bước được hình thành và đưa vào hoạt động, mở ra cơ hội lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc cũng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng thuận, hòa nhịp của nhân dân hai thôn Ngọc Hà và Xuân Tảo trước đây để hội tụ và vun đắp nên một cộng đồng Xuân Ngọc đoàn kết, vững mạnh hôm nay. Nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố để xây dựng khu dân cư không chỉ khang trang, sạch đẹp mà còn nghĩa tình, đáng sống, đồng chí Nguyễn Hồng Minh yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, lắng nghe và bắt tay vào giải quyết rốt ráo, công khai những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Ngày hội

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trao lẵng hoa và quà của Thành phố chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Xuân Ngọc, đồng thời trực tiếp trao tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp tích cực trên địa bàn thôn. Cũng tại Ngày hội, thôn Xuân Ngọc đã vinh dự đón nhận Quyết định của UBND xã Đa Phúc trao tặng danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2026. Lãnh đạo xã Đa Phúc đã tặng hoa chúc mừng thôn, khen thưởng 2 gia đình tiêu biểu, trao quà động viên 5 hộ cận nghèo và cùng Ban Tổ chức trao giải Hội thi nấu ăn, Giải kéo co cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng lãnh đạo xã Đa Phúc trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp tích cực vào các phong trào trên địa bàn thôn Xuân Ngọc

Khép lại phần lễ, cấp ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Ngọc đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề "Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc".