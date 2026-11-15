Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xóm Thịnh Đức, xã Tân Cương.

* Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, tại xóm Thịnh Đức, xã Tân Cương.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội.

Xóm Thịnh Đức hiện có 545 hộ, trên 2.000 nhân khẩu, với 7 dân tộc cùng sinh sống. Trong phát triển kinh tế, người dân phát huy lợi thế sản xuất, chế biến chè, mở rộng ngành nghề, dịch vụ, từng bước nâng cao thu nhập. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, xóm không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực với 519 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, ngày công chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình cộng đồng, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Mai Thị Thúy Nga biểu dương những kết quả xóm Thịnh Đức đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong quá trình xây dựng khu dân cư sau sáp nhập.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn bản sắc địa phương, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Mai Thị Thúy Nga tặng quà xóm Thịnh Đức.

Đoàn công tác của tỉnh trao 15 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Cương.

Nhân dịp này, đồng chí Mai Thị Thúy Nga trao tặng khu dân cư bức tranh “Bác Hồ với Bác Tôn” và phần quà trị giá 10 triệu đồng. Đoàn công tác cũng trao 15 suất quà tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Cương.

* Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thuận Hưng, xã Thượng Quan.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Thôn Thuận Hưng hiện có 164 hộ với 701 nhân khẩu. Năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương với các cây trồng chủ lực như thuốc lá, bưởi Diễn, cam Vinh; bảo tồn giống lúa nếp đặc sản “Khẩu Nua Lếch”; đồng thời triển khai các mô hình chăn nuôi ngựa bạch, trồng cây dẻ ván ghép, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.

Đến nay, thôn đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới, 92,3% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2027, thôn phấn đấu giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật và hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí nông thôn mới.

Đại tá Ngô Tuấn Anh trao quà cho khu dân cư thôn Thuận Hưng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà cho khu dân cư và 15 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo. Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

* Cùng ngày, xóm Đồng Cả, xã Đại Phúc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự ngày hội có đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trong xóm.

Đoàn công tác ttặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xóm Đồng Cả hiện có 371 hộ với 1.500 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 99,9% người dân theo đạo Công giáo. Năm 2026, đời sống kinh tế của người dân tiếp tục phát triển, trên 70% số hộ có kinh tế khá trở lên. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực với 355/371 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95,68%.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Đại Phúc đồng lòng, đường xanh 7,5m”, có 83 hộ tự nguyện hiến 1.235m² đất và tài sản trên đất để mở rộng tuyến đường Phạm Bá Trực, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Đại Phúc trao tặng khu dân cư bức tranh “Bác Hồ với Bác Tôn” và phần quà trị giá 50 triệu đồng; đoàn công tác trao 15 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, xóm đã thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 4 hộ nghèo, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Gia đình cố linh mục Phêrô Phạm Bá Trực ủng hộ xóm 700 triệu đồng kinh phí làm đường giao thông.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mạnh thường quân đã ủng hộ trên 800 triệu đồng để xóm mở rộng đường giao thông, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, văn minh.