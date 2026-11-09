Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc

Đồng chí Giàng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận bản Nà Hát.

Bản Nà Hát hiện có 395 hộ với 2.004 nhân khẩu. Năm 2026, bản đạt nhiều kết quả nổi bật: Giảm 77 hộ nghèo, từ 147 hộ xuống còn 70 hộ; tổng đàn chăn nuôi đạt 46 con trâu, 551 con bò, 982 con lợn, 246 con dê và trên 14.200 con gia cầm. Cả bản có 292 hộ đạt Gia đình văn hóa; 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi; 100% hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt; an ninh trật tự được giữ vững nhờ 15 nhóm liên gia tự quản. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn sức mạnh nội sinh giúp Nà Hát vươn lên, góp phần xây dựng quê hương Mường Bám giàu đẹp.

Các đại biểu cùng bà con các dân tộc bản Nà Hát hân hoan hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, với thành tích đạt được, Ban Công tác Mặt trận bản Nà Hát, xã Mường Bám đã vinh dự nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La.

Năm 2027, bản quyết tâm thực hiện chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”: tiếp tục giảm nghèo bền vững, 100% dân số tham gia BHYT, 100% hộ thu gom rác thải và giữ vững địa bàn an toàn, không có ma túy./.