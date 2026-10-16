Phát huy sức mạnh của nông dân trong giữ gìn bình yên từ cơ sở

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì diễn đàn.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 40 năm đổi mới- năm 2026, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức “Diễn đàn Bộ Công an- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lắng nghe nông dân nói lần thứ I- năm 2026” với chủ đề “Chung sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, kỷ nguyên phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, “Phát triển” và “Bảo vệ” không còn đơn thuần là hai lĩnh vực song hành, mà được thống nhất trong từng chủ trương, từng quyết sách và hành động. Đất nước chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững khi được xây dựng trên nền tảng ổn định, an toàn và niềm tin xã hội. Và an ninh chỉ thực sự vững chắc khi bắt nguồn từ sự đồng thuận, sự tham gia và trách nhiệm của Nhân dân nói chung.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an thống nhất tổ chức Diễn đàn “Lãnh đạo Bộ Công an – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lắng nghe nông dân nói” lần thứ nhất, năm 2026”. Đây là lần đầu tiên Diễn đàn được tổ chức, tiếp nối các hoạt động phối hợp giữa hai ngành, đồng thời đây cũng là bước phát triển về tư duy và phương thức phối hợp: Từ phối hợp thực hiện nhiệm vụ sang cùng kiến tạo một không gian để người dân trực tiếp phản ánh thực tiễn, cơ quan nhà nước trực tiếp lắng nghe, cùng nhận diện vấn đề và tìm giải pháp, vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Hội Nông dân Việt Nam nhận thức sâu sắc vai trò đại diện, trách nhiệm tập hợp, vận động và đồng hành cùng hội viên, nông dân; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan để phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng thế trận lòng dân, củng cố nền an ninh nhân dân trong giai đoạn mới.

“Diễn đàn hôm nay khẳng định quyết tâm của hai ngành trong việc đổi mới phương thức phục vụ người dân: Đó là lắng nghe từ thực tiễn, hành động vì nông dân và đồng hành cùng nông dân. Thành công của diễn đàn này sẽ được tiếp nối bằng sự phối hợp chặt chẽ hơn, sự thấu hiểu sâu sắc hơn và những chuyển biến tích cực hơn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước”, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tỷ trọng lao động trong nông nghiệp giảm dần, song vai trò của người nông dân không vì thế mà thu hẹp, ngược lại ngày càng quan trọng. Nông dân hôm nay không chỉ là chủ thể của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, mà còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, người nông dân đang ở tuyến đầu của sự chuyển đổi ấy. Từ sản xuất, tiêu thụ nông sản đến học tập, tiếp cận dịch vụ công và giao dịch trên môi trường số, cuộc sống của nông dân ngày càng gắn với công nghệ và dữ liệu. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, nhưng những nguy cơ mới về an ninh cũng đến gần hơn. Bên cạnh các tiện ích thiết thực là thực trạng lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, giả mạo giao dịch điện tử, phát tán thông tin sai sự thật và các thủ đoạn thao túng thông tin, định hướng nhận thức, làm xói mòn niềm tin xã hội. Những thách thức ấy không chỉ ảnh hưởng đến mỗi cá nhân, mỗi gia đình mà còn tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của cộng đồng, nhất là đối với vùng nông thôn - nơi điều kiện tiếp cận thông tin chọn lọc và năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng còn hạn chế.

Trước thực tế đó, điều quan trọng là tạo điều kiện để người nông dân phát huy đầy đủ vai trò “chủ thể” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Mỗi hội viên, nông dân chấp hành pháp luật, sử dụng công nghệ an toàn, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và phản ánh nguy cơ từ sớm, tích cực phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng… sẽ góp phần tạo nên sức mạnh của nền an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Đó vừa là trách nhiệm công dân, vừa là sự đóng góp thiết thực cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đã xác định rõ yêu cầu đổi mới hoạt động của Hội trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, Hội phải thực sự là điểm tựa của hội viên, là cầu nối tin cậy giữa nông dân với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng; tiếp tục đổi mới phương thực hoạt động để đồng hành hiệu quả hơn với nông dân, trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực số và bồi đắp ý thức tham gia bảo vệ an ninh - trật tự ngay từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư nông thôn...

Tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018 – 2025, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Xây dựng và duy trì hàng vạn mô hình tự quản về an ninh, trật tự; tuyên truyền pháp luật, vận động hội viên, nông dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.

Đây là lần thứ 5, Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành ở cấp Trung ương được tổ chức. Trước đó, trong các năm từ 2024 đến 2026, Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã diễn ra thành công tốt đẹp.