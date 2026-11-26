Bộ Tư lệnh TPHCM và Liên đoàn Lao động TPHCM ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031.

Ngày 26/11, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026-2031.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TPHCM và Liên đoàn Lao động TPHCM giai đoạn 2026-2031 nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp hoạt động tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị phối hợp thực hiện 4 nội dung trọng tâm gồm: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; Tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh; Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; Xây dựng tổ chức công đoàn ở cơ sở và lực lượng vũ trang vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, TPHCM là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ và giao lưu quốc tế lớn của cả nước; là địa bàn tập trung đông công nhân, viên chức, người lao động, với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài. Đây vừa là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM và Liên đoàn Lao động TPHCM tặng quà cho các quân nhân dự bị, cộng tác viên của Liên đoàn Lao động Thành phố đang làm việc tại công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang Thành phố với tổ chức Công đoàn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi lẽ, công nhân, viên chức, người lao động không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố mà còn là một bộ phận quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có vai trò trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cấp Công đoàn nhanh chóng đưa nội dung Chương trình phối hợp vào thực tiễn hoạt động; biến những nội dung đã ký kết thành những công trình, phần việc, mô hình và hoạt động cụ thể, có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Mỗi hoạt động phối hợp phải hướng về cơ sở, hướng về người lao động, lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu phục vụ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng bền chặt.

Dịp này, lực lượng Quân nhân dự bị là cộng tác viên công đoàn TPHCM đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty, xí nghiệp trên địa bàn Thành phố cũng được ra mắt. Hoạt động thể hiện quyết tâm của Bộ Tư lệnh TPHCM và Liên đoàn Lao động TPHCM trong việc cụ thể hóa Chương trình phối hợp bằng những việc làm thiết thực, xây dựng lực lượng cộng tác viên công đoàn Thành phố tại cơ sở ngày càng vững mạnh.