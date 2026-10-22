Phát huy sức mạnh của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 22/10, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2025-2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và Công an một số tỉnh, thành phố.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến dự và chủ trì Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2025-2026.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Khmer chiếm khoảng 10,6% dân số; đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú, đa dạng. Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, GRDP tăng 7,32%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,35%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 152.765 tỷ đồng, tăng 20,25%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3,289 tỷ USD, tăng 22,12%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 18.761 tỷ đồng. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, đóng góp vào kết quả chung đó, lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ. Những kết quả này là thành quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và sự tham gia tích cực của đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo trong công tác bảo đảm ANTT.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại những địa bàn trọng điểm, chiến lược như Tây Nam Bộ ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải chủ động huy động sức mạnh của toàn dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không chỉ nhằm củng cố lực lượng tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở mà còn tạo điều kiện để nhân dân tham gia sâu rộng, trực tiếp vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên tại địa bàn cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu xác định rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, không phải công việc riêng của lực lượng Công an. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp quan tâm chỉ đạo, phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; bảo đảm các mô hình được tổ chức thực hiện thống nhất, thường xuyên và phù hợp với tình hình thực tế.

Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện, thực chất hiệu quả hoạt động của từng mô hình, điển hình tiên tiến. Những mô hình hoạt động tốt cần được duy trì, củng cố và nhân rộng; những mô hình kém hiệu quả, không còn phù hợp phải được xem xét kết thúc, tránh hình thức, chồng chéo, chạy theo số lượng.

Tinh thần xuyên suốt là “chất lượng hơn số lượng”. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình phải xuất phát từ yêu cầu bảo đảm ANTT, đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán và nhu cầu chính đáng của người dân. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung.

Cùng với đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của các mô hình. Vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng và những cá nhân tiêu biểu phải tiếp tục được phát huy. Các ngành, đoàn thể cần tăng cường phối hợp, bảo đảm điều kiện để mô hình duy trì hoạt động ổn định, lâu dài.

Đồng chí Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu chào mừng hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến lưu ý, việc phát hiện, bồi dưỡng, đánh giá và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được thực hiện có chất lượng. Những tập thể, cá nhân tận tụy, có uy tín, có cách làm thiết thực cần được kịp thời biểu dương, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tiếp tục gắn công tác bảo đảm ANTT với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là xây dựng Công an xã, phường, đặc khu hiện đại vào năm 2027; xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp, thực sự trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong giữ gìn bình yên tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về kết quả xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; dành nhiều thời gian phát biểu tham luận rất thiết thực, phản ánh những kết quả, trao đổi kinh nghiệm, phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã chủ động tham mưu rà soát, đánh giá, sắp xếp và kiện toàn các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ 728 mô hình, các địa phương đã sắp xếp còn 435 mô hình, tập trung nguồn lực vào những mô hình phù hợp với bối cảnh và không gian phát triển mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhiều mô hình đã phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín và đông đảo nhân dân trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến ANTT; hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng; hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng và chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn. Có 25 mô hình trên địa bàn Tây Nam Bộ được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Việc xây dựng mô hình được triển khai theo đặc điểm từng vùng, từng cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình “Ba đồng hành cùng đồng bào các tôn giáo” tại Đồng Tháp; “Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh, trật tự” tại xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh; “Tổ tự quản trong người Hoa” tại xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau; “Xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận” tại Cần Đăng, tỉnh An Giang; “Sư sãi, phật tử tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT” tại TP Cần Thơ và “Phát huy vai trò đồng bào Phật giáo Hòa Hảo” tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long…

Các mô hình không chỉ góp phần giữ gìn ANTT mà còn gắn kết nhiệm vụ bảo vệ an ninh với công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết tôn giáo.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang trao quà của Bộ Công an tặng các điển hình tiên tiến.

Lãnh đạo Bộ Công an cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an các đơn vị, đại biểu tham dự hội nghị.