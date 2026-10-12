Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, tạo giá trị mới cho nền kinh tế

Đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo xã Tu Vũ.

Liên kết để cộng đồng cùng phát triển

Nếu mỗi doanh nghiệp là một mắt xích của nền kinh tế thì sức mạnh của cộng đồng được tạo nên khi những mắt xích ấy được kết nối hiệu quả. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc, doanh nghiệp muốn phát triển không thể chỉ dựa vào nguồn lực của chính mình mà cần chủ động kết nối với đối tác, thị trường, công nghệ và các nguồn lực xã hội. Khi các nguồn lực được kết nối, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn so với từng nguồn lực đứng riêng lẻ; doanh nghiệp không chỉ tạo giá trị cho mình mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng thị trường cho đối tác và đóng góp cho cộng đồng.

Đây là cơ sở để Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ xác định việc tập hợp, đoàn kết, kết nối và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ xuyên suốt. Đến tháng 9/2026, Liên đoàn có gần 1.800 doanh nghiệp hội viên từ các hội, hiệp hội và hội viên trực tiếp. Trên địa bàn tỉnh đã có 8 Hội Doanh nghiệp xã, phường được thành lập, từng bước hình thành mạng lưới liên kết doanh nghiệp từ cơ sở.

Tuy nhiên, giá trị của một tổ chức Hội không nằm ở số lượng hội viên hay số lượng tổ chức được thành lập, mà ở khả năng biến sự tập hợp thành những kết nối thực chất, tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, chia sẻ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Lợi ích của doanh nghiệp và hiệu quả hợp tác cần được xác định là trung tâm và thước đo chất lượng hoạt động của các Hội thành viên.

Theo định hướng đó, thời gian tới, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục mở rộng mạng lưới, từng bước phát triển Hội cơ sở đến 148 xã, phường, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động. Mỗi Hội cần phát huy thế mạnh về ngành nghề, địa bàn, chủ động kết nối với các Hội khác, tạo nên mạng lưới liên kết rộng nhưng thực chất, có khả năng hỗ trợ nhau. Doanh nghiệp tham gia tổ chức Hội cần tìm thấy ở đó những giá trị cụ thể, như thông tin chính sách kịp thời, cơ hội hợp tác, đối tác mới, thị trường mới, kiến thức quản trị và tiếng nói chung trong quá trình phản ánh, kiến nghị.

Liên đoàn vì vậy không chỉ là nơi tập hợp doanh nghiệp mà phải trở thành không gian kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, với chính quyền, chuyên gia, thị trường và các nguồn lực phát triển. Trong quý III/2026, vai trò này được thể hiện qua các hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh để doanh nghiệp phát triển, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tiếp nhận khó khăn, góp ý chính sách, phổ biến pháp luật và đào tạo, tập huấn về xuất nhập khẩu, bảo vệ thông tin, đầu tư, kinh doanh, văn hóa tuân thủ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, các tổ chức thành viên như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các câu lạc bộ chuyên môn đang mở thêm những không gian liên kết theo ngành nghề, thế hệ và lĩnh vực hoạt động. Một định hướng quan trọng trong thời gian tới là tổ chức hằng năm Diễn đàn kết nối và hợp tác, tập trung vào kết nối cung - cầu, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; liên kết doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu cao hơn là để những mối quan hệ hình thành từ diễn đàn có thể phát triển thành hợp đồng, dự án và cơ hội kinh doanh cụ thể.

Đổi mới để đi xa, đồng hành cùng phát triển

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối diện với sức ép từ thị trường, chi phí đầu vào, sức mua, vốn, năng lực cạnh tranh và tốc độ thay đổi của công nghệ. Doanh nghiệp muốn đi xa không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm cũ; đổi mới công nghệ, quản trị, sản phẩm, thị trường và tư duy hợp tác trở thành yêu cầu tất yếu. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể vẫn còn ở mức cao, đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng.

Đồng hành với doanh nghiệp vì thế không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến nghị hay phản ánh khó khăn. Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh xác định tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền; chủ động nắm bắt tình hình sản xuất - kinh doanh; tổng hợp khó khăn, vướng mắc; tham gia góp ý xây dựng chính sách và đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Cùng với sự đồng hành của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp cũng cần phát huy mạnh mẽ hơn tinh thần tự lực, tự cường, chủ động đổi mới và liên kết. Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ hơn vị trí của mình trong chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ và quản trị; đồng thời xây dựng văn hóa kinh doanh, uy tín và trách nhiệm xã hội.

Trên hành trình phát triển, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Phú Thọ luôn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Những hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện... được gắn với từng xã, phường trong tỉnh thể hiện đạo đức doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp được vun đắp bằng trách nhiệm và nghĩa tình. Năm 2026, Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh có kế hoạch hỗ trợ xây dựng 30 nhà ở tặng hộ hoàn cảnh khó khăn; 9 tháng qua đã trao hỗ trợ 10 nhà, trị giá 600 triệu đồng. Cùng với đó, Hội Doanh nghiệp các xã, phường, các hội, hiệp hội thành viên Liên đoàn trao hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà Trung thu cho các em nhỏ với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trong chặng đường phía trước, yêu cầu đặt ra không chỉ có thêm nhiều doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là hình thành cộng đồng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, có khả năng liên kết và có trách nhiệm với xã hội. Tỉnh Phú Thọ đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn 2026 - 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, khu vực doanh nghiệp phải thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, với sự cộng hưởng của chính quyền kiến tạo, các tổ chức Hội làm tốt vai trò đại diện, kết nối và doanh nghiệp chủ động đổi mới, hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát huy sức mạnh ấy, biến những kết nối thành cơ hội, biến cơ hội thành giá trị và biến giá trị của từng doanh nghiệp thành động lực chung của nền kinh tế - đó chính là hướng đi để cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ cùng tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.