Phát huy sức mạnh Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thông qua các chương trình, kế hoạch phối hợp theo từng giai đoạn. Có thể khẳng định, công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhìn lại 10 năm thực hiện các Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, công tác phối hợp đã được triển khai tương đối đồng bộ, thống nhất, từng bước đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhiều mô hình tự quản, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng, góp phần giữ vững ANTT, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Thông qua Chương trình phối hợp, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an và vị trí của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục được khẳng định; mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo vệ ANTT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, hiện nay, cả nước có khoảng 656.000 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thành viên Ban Công tác Mặt trận tham gia các hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, từ công tác Đảng, chính quyền đến thanh tra nhân dân, giám sát cộng đồng và hòa giải cơ sở. Đây là nguồn lực xã hội to lớn góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Trọng Phú)

Trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, dấu ấn của mặt trận và các lực lượng an ninh cơ sở ngày càng rõ nét với hơn 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với gần 298.000 thành viên đang cùng lực lượng công an nắm tình hình, tuyên truyền, phòng ngừa những sự việc phát sinh ngay từ địa bàn dân cư. Điều đáng ghi nhận, phương thức hoạt động ngày càng gần dân, sát thực tiễn.

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, những màn đối thoại cùng với nền tảng số, Ban Công tác Mặt trận đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần người dân hơn, đồng thời huy động hàng triệu lượt người tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp hàng triệu nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục là điểm sáng rất nhân văn của Mặt trận. Hàng chục nghìn tổ hòa giải với gần 480.000 hòa giải viên đã kiên trì giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống xã hội bằng đối thoại, thuyết phục, trên cơ sở pháp luật và tình làng nghĩa xóm.

Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến (Ảnh: Trọng Phú)

Cùng với đó, phong trào xây dựng các mô hình tự quản tiếp tục được nhân rộng. Đến nay, cả nước có hơn 2.500 mô hình với hơn 123.500 điểm triển khai, từ “Khu dân cư an toàn”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ liên gia tự quản”, “Dòng họ bình yên”, đến các mô hình hỗ trợ người hoàn lương, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông. Mỗi mô hình là một sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, phản ánh trí tuệ, trách nhiệm và sức sáng tạo của Nhân dân dưới sự hướng dẫn của Mặt trận và lực lượng Công an.

Những kết quả và con số trên cho thấy công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thiết thực, hiệu quả; vai trò của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát huy. Qua đó, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo phong trào

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng những kết quả thành tích mà Ban Công tác Mặt trận khu dân cư và nhân dân cả nước đã đạt được trong 10 năm qua.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, qua theo dõi, chỉ đạo cũng như báo cáo tổng kết có thể thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở một số địa bàn vẫn còn phát triển chưa đồng đều. Việc triển khai chương trình phối hợp ở một số địa phương, nhất là ở cơ sở, có nơi, có lúc, chưa thường xuyên sâu sát, nội dung, hình thức chưa phù hợp và chưa thực sự đổi mới, hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng duy trì và nhân rộng một số mô hình quần chúng tự quản còn hạn chế, mang tính hình thức, hoạt động chưa thường xuyên thiếu nguồn lực để duy trì phát triển.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa kịp thời đầy đủ, sát sao trong công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc có nơi, có lúc, chưa thường xuyên, chặt chẽ. Năng lực của các thành viên Ban Công tác Mặt trận ở một số địa phương chưa đồng đều, chất lượng, có mặt còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực, sức mạnh to lớn từ quần chúng nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư, thực sự trở thành hạt nhân đoàn kết và tự quản ở cơ sở. Mỗi ban công tác mặt trận khu dân cư phải chủ động phối hợp với lực lượng công an cấp xã trong công tác nắm tình hình hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự…

Thứ tư, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Với phương thức tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả phải dân hơn, sát dân hơn, hiểu dân hơn. Tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và nền tảng số trong tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Thứ năm, xây dựng phong trào cần phải gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ sáu, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Các địa phương cần lấy hiệu quả thực tế làm tiêu chí, thước đo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, không lấy số lượng mô hình để thay cho chất lượng hiệu quả hoạt động. Kết hợp việc nhân rộng biểu dương, khen thưởng những tập, cá nhân thực sự tiêu biểu, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, thay thế các mô hình không còn phù hợp. Đặc biệt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, nhất là những kinh nghiệm được biểu dương tại hội nghị hôm nay cần được lựa chọn vận dụng phù hợp với từng địa bàn.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban bộ ngành, cấp ủy, chính quyền, địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, thiết thực, hiệu quả để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016–2026, Bộ Công an đã công bố quyết định khen thưởng 54 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu.