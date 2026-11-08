Phát huy sức mạnh 'Ba Nhất', xây dựng xã không ma túy vào năm 2027

Phát huy sức mạnh của phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lực lượng Công an xã Hòa Vang đang nỗ lực bám địa bàn cơ sở, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đạt mục tiêu xã không ma túy vào năm 2027.

Bám địa bàn, quyết liệt tấn công tội phạm và tệ nạn ma túy

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Mai Xuân Dương, Trưởng Công an xã Hòa Vang, cho biết nhận diện rõ những thách thức từ thực tế địa phương trong công tác phòng, chống ma túy (PCMT), thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, của Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp đồng bộ của các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, các ban ngành tại địa phương, và nhất là sự đồng lòng ủng hộ của các quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã chủ động siết chặt công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn.

Công an xã Hòa Vang kiểm tra đột xuất tại một quán karaoke trên địa bàn.

Trên địa bàn xã Hòa Vang hiện có 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 2 nhà nghỉ, đây là những cơ sở tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Do vậy, Công an xã thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở này, định kỳ hoặc đột xuất có kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh, công tác phòng cháy, chữa cháy... của các cơ sở này và cho chủ cơ sở ký cam kết không chứa chấp, lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật về ma túy.

Theo Thượng tá Mai Xuân Dương, thời gian qua, Công an xã Hòa Vang đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác PCMT; phân công nhiệm vụ trên tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ kết quả) cho các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các chi, đảng bộ trực thuộc, các Ban nhân dân thôn. Các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đều xác định lấy địa bàn thôn làm cơ sở, làm tuyến đầu; xây dựng và bảo vệ các thôn không ma túy; từ đó có cơ sở để tập trung lực lượng chuyển hóa các thôn còn lại theo lộ trình để tiến tới mục tiêu xã không ma túy.

Công an xã Hòa Vang thường xuyên tổ chức tuần tra đêm đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã đã tham mưu Đảng ủy xã Hòa Vang thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về “xây dựng xã Hòa Vang không ma túy”; định kỳ giao ban, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót để chỉ đạo chấn chỉnh, tập trung khắc phục, bịt kín sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện.

“Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy thời gian qua tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Việc quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai tại một địa bàn rộng lớn như Hòa Vang đặt ra nhiều khó khăn. Tuy nhiên, lực lượng Công an xã quyết không lùi bước, chủ động nhận diện nguy cơ để đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa”, Thượng tá Mai Xuân Dương chia sẻ.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến nay, lực lượng Công an xã đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 8 vụ/16 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bố trí tại Công an xã Hòa Vang đã thụ lý 3 vụ/11 bị can về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 2 vụ/2 bị can về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 vụ/2 bị can về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Bên cạnh đó, đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ/12 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 18 triệu đồng.

Lực lượng Công an xã Hòa Vang tổ chức test nhanh ma túy ngẫu nhiên cho người dân.

Hiện nay, qua rà soát, xã Hòa Vang đã có 6/12 thôn (gồm Phú Túc, Dương Lâm, Túy Loan Tây, Hòa Phong, Cẩm Toại Trung và Bồ Bản) duy trì vững chắc các tiêu chí “thôn không ma túy”, không phát sinh người nghiện hay các vụ việc phức tạp, tạo tiền đề lan tỏa “vùng xanh” ma túy ra toàn xã.

Chú trọng công tác tuyên truyền và cảm hóa, giáo dục

Trung tá Đặng Duy Tân, Phó Trưởng Công an xã Hòa Vang, cho biết thêm xác định tuyên truyền là “chìa khóa” nâng cao nhận thức cộng đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phối hợp tổ chức 27 lượt tuyên truyền tại các thôn, trường học với gần 8.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó đã tổ chức được 3 đợt diễu hành, mít tinh lưu động.

Ngoài ra, Công an xã Hòa Vang đã phủ rộng hình ảnh trực quan trong PCMT bằng việc lắp đặt 100 pano tuyên truyền tại nơi công cộng, phát hơn 2.000 tờ rơi và đăng tải 25 tin, bài trên hệ thống fanpage, truyền thanh xã. Đặc biệt, 75 pano công khai số điện thoại đường dây nóng đã được lắp đặt khắp các tuyến đường, giúp người dân dễ dàng cung cấp tin báo tố giác tội phạm.

Đại diện các tộc họ trên địa bàn xã Hòa Vang ký cam kết xây dựng “Tộc họ không ma túy”.

Lực lượng Công an xã còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố, duy trì các mô hình hoạt động hiệu quả trong đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Nổi bật là mô hình “Tộc họ không ma túy” được triển khai từ tháng 8/2026 và đến nay đã lan tỏa trong hơn 100 tộc họ trên địa bàn xã. Mô hình đã phát huy tối đa vai trò của các trưởng tộc, gia đình trong việc quản lý, giáo dục con cháu, biến từng nếp nhà thành “màng lọc” ngăn chặn tệ nạn ma túy.

Đáng chú ý, trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, vào tháng 6/2026, Công an xã Hòa Vang đã tham mưu UBND xã một cách làm hết sức mới mẻ và đầy tính nhân văn với chủ đề “Gặp người trở lại, trao niềm tin - mở lối tương lai”. Đó là thay vì tổ chức buổi gặp mặt khô cứng trong hội trường, đơn vị đã đưa chương trình gặp mặt người chấp hành xong án phạt tù, người sau cai nghiện và thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật ra không gian một quán cà phê. Tại đây, lãnh đạo UBND xã, Công an xã cùng các đoàn thể đã cởi mở ngồi lại trò chuyện, lắng nghe tâm tư của hơn 30 trường hợp, giúp họ xóa bỏ tự ti, nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời.

Công an xã còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tìm hiểu, xác minh và giải ngân cho vay đối với 2 trường hợp với số tiền 200 triệu đồng. Trong thời gian đến, Công an xã Hòa Vang tiếp tục thực hiện phối hợp cho vay đối với các trường hợp khác có nhu cầu.

Công an xã Hòa Vang tham mưu UBND xã “Gặp người trở lại, trao niềm tin - mở lối tương lai” trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, việc quản lý hồ sơ nghiệp vụ được Công an xã Hòa Vang thực hiện bài bản. Xã Hòa Vang hiện có 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 9 đối tượng nghiện (gồm 2 trường hợp điều trị Methadone, 2 trường hợp cai nghiện bắt buộc, 5 trường hợp cai nghiện tự nguyện) và 13 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai. Tất cả đều được theo dõi sát sao, phối hợp chặt chẽ giữa Công an và gia đình, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để giám sát, giáo dục.

Công an xã Hòa Vang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.

Thượng tá Mai Xuân Dương, Trưởng Công an xã Hòa Vang, thông tin thêm thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đảng ủy xã giao. Toàn lực lượng Công an xã tiếp tục duy trì thường xuyên, liên tục các đợt cao điểm tấn công trấn áp và trấn áp mạnh hơn tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, quyết tâm đạt mục tiêu “xanh” hóa địa bàn vào năm 2027 và bảo vệ vững chắc “vùng xanh” vào những năm tiếp theo.

Xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hòa Phú, Hòa Phong thuộc huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cũ. Xã Hòa Vang có diện tích tự nhiên 108km², dân số gần 27.000 người.