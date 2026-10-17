Phát huy sức dân trong phòng, chống tội phạm

Một chiếc xe máy hay xe điện có thể là phương tiện để con trẻ tự lập nhưng cũng có thể trở thành “con dao 2 lưỡi” nếu chủ phương tiện buông lỏng trách nhiệm. Nhiều phụ huynh cho rằng: “Giao cho con để thuận tiện việc đến lớp”, nhưng chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.