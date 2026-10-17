Phát huy sức dân trong phòng, chống tội phạm
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện chương trình “4 giảm” trong Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2026. Hội nghị dự kiến tổ chức trong tháng 11-2026.
Chương trình sẽ tập trung đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện chương trình “4 giảm” gồm: giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm và giảm tai nạn giao thông. Đồng thời đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; việc xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình; công tác cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202610/phat-huy-suc-dan-trong-phong-chong-toi-pham-e446c08/