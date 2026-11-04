Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Công an phường Quan Triều nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật cho người dân tại khu dân cư.

Tại phường Quan Triều, việc duy trì các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân đã tạo thêm những kênh kết nối giữa lực lượng chức năng với cộng đồng dân cư.

Hiện nay, phường có 25 tổ bảo vệ ANTT với 128 thành viên. Thời gian qua, lực lượng này đã phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra, góp phần bảo đảm an toàn tại các khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hà, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT tổ dân phố 21, phường Quan Triều, chia sẻ: Tổ có 5 thành viên, được phân công nhiệm vụ cụ thể để phối hợp nắm tình hình, tham gia giữ gìn ANTT tại địa bàn. Chúng tôi cũng thường xuyên nắm bắt những vấn đề phát sinh trong khu dân cư, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với hoạt động tại cơ sở, phường Quan Triều duy trì các trang mạng xã hội, nhóm cộng đồng trên internet để tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Từ đầu năm đến nay, phường đã tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư với trên 6.000 lượt người tham dự. Phường hiện duy trì hiệu quả 5 mô hình liên quan đến bảo đảm ANTT.

Điều đáng chú ý là hiệu quả của phong trào không chỉ nằm ở số lượng tổ, mô hình, mà còn thể hiện qua sự chủ động của người dân trong cung cấp thông tin, phối hợp xử lý vụ việc.

Khi người dân nâng cao cảnh giác, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng thông tin cho lực lượng chức năng, nhiều vấn đề về ANTT có thể được phát hiện, giải quyết kịp thời ngay từ địa bàn dân cư.

Tại phường Quyết Thắng, Thiếu tá Phạm Hồng Minh, Phó Trưởng Công an phường, cho biết: Địa phương đang duy trì 4 mô hình về ANTT với trên 550 thành viên. Việc xây dựng các mô hình phù hợp đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ. Kết quả đánh giá, 100% tổ dân phố, cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Từ thực tiễn ở các địa phương, có thể thấy người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động mà còn là nguồn cung cấp thông tin quan trọng, trực tiếp tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là nền tảng để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Hiện nay, Thái Nguyên duy trì 95 mô hình nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, với hơn 7.800 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm, lực lượng chức năng tiếp nhận 1.977 tin báo, tố giác của nhân dân, trong đó đã giải quyết 1.839 tin, đạt 93%.

Những con số này cho thấy sự tham gia của người dân ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT. Phát huy sức dân vì thế không chỉ dừng ở việc xây dựng các mô hình hay tổ chức phong trào, mà quan trọng hơn là tạo được sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm và thói quen chủ động phối hợp trong mỗi cộng đồng dân cư.

Khi người dân cùng vào cuộc, thế trận an ninh nhân dân được củng cố từ cơ sở, tạo nền tảng giữ vững bình yên trên địa bàn.