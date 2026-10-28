Phát huy sở trường trong phân công nhiệm vụ

Tại phường Bồng Lai, việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức được gắn với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. Địa phương tạo điều kiện để cán bộ phát huy kiến thức chuyên môn, nâng cao khả năng thích ứng và đáp ứng yêu cầu công việc trong điều kiện mới.

Qua rà soát, phường đã biệt phái, điều động đồng chí Nguyễn Văn Chung từ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường về công tác tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, thực hiện nhiệm vụ thẩm định các dự án, công trình. Với chuyên môn được đào tạo bài bản và tinh thần trách nhiệm, đồng chí đã tham gia thẩm định liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2, góp phần hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung (áo đen), Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Bồng Lai thẩm định dự án trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đối với mỗi vị trí công tác, việc bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, tinh thần trách nhiệm và khả năng tham mưu tốt có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng thực hiện nhiệm vụ”.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Bắc Ninh (cơ sở 2 ở phường Kinh Bắc), việc phát huy năng lực cán bộ được thể hiện qua những đề xuất cải tiến quy trình, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và tổ chức. Đồng chí Đặng Đình Hiến, cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế đã chủ động đề xuất các cơ quan chuyên môn rà soát thời gian giải quyết một số thủ tục. Theo đó, thủ tục công bố cơ sở tiêm chủng giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; thủ tục công bố cơ sở an toàn sinh học cấp I, II giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; thủ tục cấp giấy phép hành nghề y giảm từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Chị Nguyễn Thị Hòa ở phường Nam Sơn làm thủ tục về cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh nhận xét: “Trong những lần thực hiện thủ tục hành chính liên quan, tôi đều được đồng chí Hiến hướng dẫn chu đáo, giúp quá trình giải quyết nhanh gọn”.

Việc bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, khuyến khích tinh thần chủ động và tạo điều kiện phát huy sở trường là những yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Khi năng lực được phát huy đúng chỗ, những cải tiến trong từng nhiệm vụ cụ thể sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.