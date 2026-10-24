Phát huy sáng kiến, nâng tầm vận hành lưới điện Hà Tĩnh

Trên những tuyến đường dây trung thế, việc thay thế sứ đứng là công việc quen thuộc nhưng luôn đặt ra không ít thách thức đối với nhân viên ngành điện. Dây dẫn có tiết diện lớn, trọng lượng nặng, trong khi vị trí thao tác ở trên cao, khiến việc nâng và giữ dây bằng sức người vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động. Từ thực tế ấy, anh Trần Văn Cảnh - Tổ phó Tổ Quản lý vận hành 2 (Điện lực Đức Thọ) cùng các cộng sự đã nghiên cứu, chế tạo “Thiết bị dây dẫn phục vụ thay thế sứ đứng đường dây trung thế 22/35kV”.

Thay vì phụ thuộc vào sức người, nhóm nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ nâng dây dẫn theo nguyên lý đòn bẩy, giúp quá trình thay thế sứ đứng thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả. Sáng kiến giúp giảm 50% nhân lực và 50% thời gian xử lý sự cố; qua đó, tiết kiệm chi phí nhân công, giảm thời gian cắt điện phục vụ sửa chữa, nâng cao hiệu quả vận hành lưới.

Anh Trần Văn Cảnh - Tổ phó Tổ Quản lý vận hành 2 (Điện lực Đức Thọ).

“Hơn 24 năm trực tiếp làm việc trên lưới, tôi thấu hiểu những áp lực, vất vả của nhân viên ngành điện. Bởi vậy, tôi luôn trăn trở tìm cách cải tiến công cụ, thiết bị để tiết kiệm sức người, thời gian trong xử lý sự cố. Tôi và đồng nghiệp đã có hơn 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào sản xuất – kinh doanh. Quá trình nghiên cứu, chúng tôi luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Điện lực Đức Thọ, tạo động lực vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ” – anh Cảnh chia sẻ.

Ông Trần Văn Nam - Trưởng Điện lực Đức Thọ cho biết: “Đơn vị đang quản lý, vận hành hơn 1.000 km đường dây trung, hạ thế và 329 trạm biến áp. Địa bàn quản lý có địa hình đa dạng, thường chịu tác động của thiên tai, thời tiết bất lợi, gây nhiều khó khăn cho công tác vận hành lưới điện. Vì vậy, đơn vị khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật từ thực tiễn công việc. Các sáng kiến được áp dụng đã góp phần rút ngắn thời gian, giảm công sức xử lý sự cố, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động”.

Sáng kiến thiết bị dây dẫn phục vụ thay thế sứ đứng đường dây trung thế 22/35kV của anh Trần Văn Cảnh và đồng nghiệp được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc ghi nhận.

Tại Điện lực Lộc Hà, chị Trần Thị Thùy Linh - nhân viên Tổ Kiểm tra, giám sát, mua bán điện là một trong những gương mặt tích cực trong phong trào nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. 17 năm gắn bó với ngành điện, chị đã có 7 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Hà Tĩnh ghi nhận. Năm 2026, chị cùng các cộng sự nghiên cứu, hoàn thiện 2 sáng kiến được Công ty Điện lực Hà Tĩnh công nhận. Trong đó, sáng kiến “Thiết bị uốn, nắn và cắt dây nhị thứ đa năng 5S trong hòm hộp công tơ” được công ty lựa chọn, trình Tổng Công ty Điện lực miền Bắc xem xét.

Chị Trần Thị Thùy Linh - nhân viên Tổ Kiểm tra, giám sát, mua bán điện (Điện lực Lộc Hà).

Chị Thùy Linh tiết lộ: “Là nữ nhân viên ngành điện, bản thân đối mặt không ít khó khăn trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ lãnh đạo và trợ lực từ đồng nghiệp là động lực để bản thân không ngừng cống hiến, sáng tạo, đưa ý tưởng vào thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Từ kiến thức chuyên môn đến kinh nghiệm tích lũy qua công việc, chúng tôi luôn tìm tòi những giải pháp nhằm chuẩn hóa thao tác, giảm hao phí vật tư, giúp nâng cao độ tin cậy cấp điện. Điều quan trọng là các sáng kiến phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và giải quyết được những bất cập mà người lao động đang gặp phải”.

Sáng kiến “Thiết bị uốn, nắn và cắt dây nhị thứ đa năng 5S trong hòm hộp công tơ” của chị Trần Thị Linh và đồng nghiệp được Công ty Điện lực Hà Tĩnh lựa chọn, trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc xem xét.

Hưởng ứng phong trào thi đua 10.000 sáng kiến do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ban hành văn bản triển khai hoạt động khoa học - công nghệ, định hướng nội dung sáng kiến gắn với những khó khăn, yêu cầu thực tiễn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Các lĩnh vực được khuyến khích nghiên cứu gồm: quản trị doanh nghiệp, kỹ thuật vận hành lưới điện, an toàn lao động, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dịch vụ khách hàng...

Đáng chú ý, kết quả thực hiện chỉ tiêu sáng kiến được Công ty Điện lực Hà Tĩnh đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Cách làm này tạo động lực để các đơn vị chủ động tìm kiếm giải pháp mới; khuyến khích cán bộ, nhân viên phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Các sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho hay: "Phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động; qua đó khẳng định năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo và sự chủ động, thích ứng với yêu cầu vận hành của cán bộ, nhân viên ngành điện. Tính riêng năm 2026, công ty có 23 sáng kiến, trong đó 20 sáng kiến cấp công ty, 2 sáng kiến cấp tổng công ty và 1 sáng kiến cấp tập đoàn. Các giải pháp ứng dụng vào thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong bối cảnh nhu cầu phụ tải ngày càng gia tăng".