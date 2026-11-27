Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: NL

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gắn với thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trọng tâm là tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 17.600 hội nghị tiếp xúc cử tri; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý 9.650 văn bản, chương trình, đề án. Đặc biệt, mô hình “Lắng nghe dân nói” đã được triển khai tại 78/78 xã, phường, đặc khu; 584 ban giám sát đầu tư của cộng đồng được kiện toàn, tham gia giám sát 2.782 công trình, dự án. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân còn được thể hiện qua sự tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng địa phương và chất lượng phục vụ của chính quyền. Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 97,81%; mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền cấp xã đạt 86,13%.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như chất lượng giám sát, phản biện xã hội chưa đồng đều; việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị của Nhân dân có lúc chưa kịp thời; khả năng tiếp cận các tiện ích số giữa các vùng, nhóm dân cư còn chênh lệch.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả, kinh nghiệm trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; làm rõ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: NL

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: NL

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là trách nhiệm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đồng thời là động lực quan trọng để Quảng Trị thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp thực sự gần dân, phục vụ Nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: NL

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của tỉnh Quảng Trị trong phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của địa phương là cơ sở quan trọng để đoàn công tác nghiên cứu, phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện đề án, bảo đảm các nội dung đề xuất có tính khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.