Dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; ông Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông cùng đại diện các tổ đại biểu HĐND phường Phú An.

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phú An. Ảnh: QĐ.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND TPHCM thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XI và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau những kỳ họp trước.

Đại diện HĐND phường cũng báo cáo tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, phương hướng năm 2027 và dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri Đinh Văn Hùng phản ánh tuyến ĐT744 có nhiều đoạn hư hỏng, xuất hiện ổ gà, ổ voi kéo dài gần một năm nhưng chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng này gây lo ngại về an toàn giao thông, nhất là tại khu vực đông người dân và học sinh qua lại. Ông Hùng cũng đề cập những bất cập trong bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và thủ tục thực hiện quyền sử dụng đất như tách thửa, chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

Trong khi đó, cử tri Dương Phạm Hồng Phong lại băn khoăn về khoản thuế 10% phát sinh khi thanh toán dịch vụ thu gom rác. Theo phản ánh, một hộ gia đình có hai người phải trả 36 nghìn đồng tiền thu gom rác, ngoài ra còn chịu thêm khoản thuế này. Cử tri đề nghị làm rõ cơ sở thu cũng như trách nhiệm kê khai, nộp thuế để bảo đảm tính minh bạch.

Cử tri phường Phú An nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: QĐ.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát những trường hợp tồn đọng, nhất là các hồ sơ tái định cư kéo dài qua nhiều năm. Một số hộ đã hoàn tất thủ tục, bốc thăm vị trí nhưng vẫn chưa thể nhận nền do vướng nghĩa vụ tài chính và việc bàn giao khu tái định cư. Phường đang kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, đồng thời đề xuất sớm bàn giao khu tái định cư để tiếp tục giải quyết quyền lợi cho người dân.

Đối với khoản thuế trong dịch vụ thu gom rác, UBND phường sẽ kiểm tra với đơn vị cung cấp dịch vụ, làm rõ các khoản thu và xử lý nếu phát hiện sai quy định. Về tuyến ĐT744, phường tiếp tục kiến nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, kiểm tra, khắc phục những vị trí hư hỏng thuộc phạm vi xử lý; đồng thời tăng cường giám sát an toàn tại các khu vực thi công. Những kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ đất hành lang cũng được địa phương phối hợp rà soát, đề xuất hướng giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh ghi nhận những phản ánh thiết thực của cử tri, đánh giá cao tinh thần chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở của lãnh đạo phường Phú An. Ông Võ Văn Minh đề nghị địa phương ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền, chủ động phối hợp với sở, ngành đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

“Vận dụng các chính sách phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những kiến nghị chưa thể xử lý ngay, cần xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và hướng giải quyết cụ thể, tránh để kéo dài”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.