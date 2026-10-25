Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân qua bầu trưởng khóm

Gửi gắm niềm tin qua lá phiếu

Trong không khí dân chủ, người dân các khóm trên địa bàn phường An Xuyên tích cực tham gia hội nghị bầu trưởng khóm nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là nhiệm kỳ đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp các khóm trên địa bàn, đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của người đứng đầu khu dân cư trong kết nối chính quyền với Nhân dân.

Người dân Khóm 4, phường An Xuyên, bỏ phiếu bầu trưởng khóm, ngày 24/10.

Với người dân, trưởng khóm là người gần gũi, trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, chuyển tải chủ trương, chính sách và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con đến chính quyền. Vì vậy, người được lựa chọn không chỉ cần uy tín mà còn phải tận tuỵ, trách nhiệm, biết lắng nghe và kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề phát sinh.

Tham gia bầu trưởng khóm, ông Trần Nam Giang, người dân Khóm 9, phường An Xuyên, kỳ vọng trưởng khóm nhiệm kỳ mới sẽ góp phần giúp công việc tại địa phương được triển khai thuận lợi, nhất là trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chung kỳ vọng, chị Cao Thị Ngọc Xuân, người dân Khóm 4, phường An Xuyên, mong muốn trưởng khóm phải năng động, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Quy trình phát phiếu, bầu cử trưởng khóm được thực hiện đúng quy định.

Những mong muốn này cho thấy người dân kỳ vọng trưởng khóm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải sâu sát địa bàn, chủ động hỗ trợ bà con và phối hợp giải quyết các vấn đề từ thực tiễn. Uy tín của người đứng đầu khu dân cư được xây dựng từ chính tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và những việc làm thiết thực.

Ban tổ chức bố trí người trực tại bàn hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện quy trình bầu cử.

Nâng cao chất lượng đội ngũ trưởng khóm

Hiện nay, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, yêu cầu đối với trưởng khóm ngày càng cao. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đội ngũ này cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Ông Lương Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên, cho biết, tiêu chuẩn chuyên môn đối với trưởng khóm nhiệm kỳ 2026-2031 được nâng cao so với các nhiệm kỳ trước. Trưởng khóm cần có khả năng tiếp cận công việc, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ chuyển đổi số tại địa bàn, giúp người dân thực hiện các thủ tục thuận lợi hơn.

Theo ông Đặng Văn Vẹn, Chủ tịch UBND Phường Lý Văn Lâm, trưởng khóm phải thường xuyên lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc và phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Vẹn kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những trưởng khóm có uy tín, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Ông Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Thành (hàng đầu, giữa), kiểm tra công tác bầu trưởng khóm trên địa bàn, ngày 17/10.

Để lựa chọn được người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác tổ chức bầu cử được các địa phương chú trọng.

Tại phường Tân Thành, UBND phường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể các cơ quan, đơn vị, đồng thời phối hợp với Uỷ ban MTTQ phường, chi bộ và ban công tác mặt trận các khóm triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tiêu chuẩn trưởng khóm, quyền và trách nhiệm của đại diện hộ gia đình. Danh sách người ứng cử được rà soát theo quy định và công khai để Nhân dân biết, tham gia ý kiến. Việc bầu cử được tổ chức trực tiếp tại cuộc họp cộng đồng dân cư, bảo đảm công khai, khách quan, đúng trình tự, thủ tục.

Ông Võ Minh Tân, Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trưởng khóm giữ vai trò kết nối chính quyền với Nhân dân, trực tiếp nắm bắt tình hình và phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Vì vậy, địa phương chú trọng lựa chọn người có phẩm chất đạo đức, uy tín, tinh thần trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Sau bầu cử, phường tăng cường hướng dẫn, phân công nhiệm vụ, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện; đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ xã, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân.

Phường Tân Thành chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ bầu trưởng khóm.

Mỗi lá phiếu bầu trưởng khóm nhiệm kỳ 2026-2031 gửi gắm niềm tin của người dân, đồng thời đặt ra yêu cầu về trách nhiệm phục vụ của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh và chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.