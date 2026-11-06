Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Xã Bó Sinh tổ chức họp lấy ý kiến các bản về phương án sắp xếp lại các bản.

Sau sáp nhập, xã Bó Sinh có diện tích hơn 153 km², gồm 20 bản, với hơn 16.400 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc cùng sinh sống. Xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ ngày 1/9/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi, tham mưu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từ Ban Xây dựng Đảng xã.

Đồng chí Vừ A Lậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bó Sinh, cho biết: MTTQ xã phối hợp với Ban Xây dựng Đảng tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các bản, cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bó Sinh hướng dẫn người dân tra cứu, thực hiện các thủ tục hành chính.

Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án đầu tư, thu, chi ngân sách, danh sách hộ nghèo và những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân được công khai bằng nhiều hình thức, như niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa bản và thông báo trên hệ thống truyền thanh. Qua đó, người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, quyết định và giám sát những công việc thuộc thẩm quyền của cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì 6 cuộc giám sát, phối hợp tham gia 14 cuộc; ban công tác Mặt trận các bản tổ chức 2 cuộc giám sát. Ban Thanh tra nhân dân và các ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 3 cuộc, với 15 lượt giám sát tại 3 công trình, dự án. Nội dung giám sát tập trung vào việc thu, chi các loại quỹ, thực hiện chính sách ưu đãi người có công, giải quyết đơn thư và triển khai các công trình đầu tư trên địa bàn. Qua đó, kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

Người có uy tín của bản Pá Ca tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cách trung tâm xã 16 km, bản Huổi Tính có 97 hộ, 516 nhân khẩu. Đồng chí Vừ A Cở, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Hằng năm, bản tổ chức họp dân, vận động các hộ ký cam kết chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước; công khai, bàn bạc, thống nhất các công việc chung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Tại bản Pá Ca, nơi có 126 hộ, 668 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, việc phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với nhân dân. Trong căn nhà gỗ ấm cúng, ông Vừ Chứ Hợ, người có uy tín trong bản, phấn khởi kể: Chúng tôi thường xuyên vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không phá rừng làm nương trái phép, giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện cam kết “5 có, 5 không”. Bà con ngày càng nâng cao ý thức, tích cực lao động sản xuất, quan tâm cho con em đến trường, cùng nhau xây dựng cuộc sống bình yên.

Cầu bản Huổi Pàn hoàn thành nhờ sự hỗ trợ của nhà hảo tâm và đóng góp ngày công, vật liệu của nhân dân.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, nhân dân xã Bó Sinh tích cực đóng góp xây dựng các công trình dân sinh. Điển hình, tại bản Huổi Pàn, từ nguồn hỗ trợ 200 triệu đồng của các nhà hảo tâm, nhân dân đã bàn bạc, thống nhất đóng góp hàng trăm ngày công và vật liệu xây dựng cầu. Đồng chí Quàng Văn Nghĩa, Trưởng bản Huổi Pàn, cho biết: Công trình hoàn thành giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, nhất là trong mùa mưa lũ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Trong 10 tháng năm 2026, xã Bó Sinh đã hoàn thành, bàn giao 16 công trình phục vụ dân sinh, như: khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông tuyến bản Ten đi Co Tòng; nâng cấp đường bản Lưng đi Nà Lốc; sửa chữa nhà văn hóa, nâng cấp các tuyến đường liên bản và cầu treo Huổi Tính; duy tu, bảo dưỡng tuyến đường từ quốc lộ 12 đi bản Pá Ca. Đặc biệt, thông qua tuyên truyền, vận động, công khai chủ trương và lấy ý kiến nhân dân, xã đã tạo được sự đồng thuận trong thực hiện sắp xếp, giảm từ 27 bản xuống còn 20 bản.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xã Bó Sinh đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.