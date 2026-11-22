Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Thơm. Ảnh: Anh Dũng

Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phát huy dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cụ thể hóa các nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác biên phòng của đơn vị. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được duy trì nghiêm túc, bảo đảm những vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị được thảo luận, thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm. Từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giám sát 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 1 tổ chức đảng và 27 đảng viên, giám sát 14 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, những hạn chế, khuyết điểm được kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; không còn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Một trong những nội dung được các cơ quan, đơn vị chú trọng là phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ thông qua việc công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị, tổ chức trao đổi và tạo điều kiện để quân nhân tham gia đóng góp ý kiến. Các kế hoạch công tác, nhiệm vụ chuyên môn được phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ; những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận theo thẩm quyền. Chỉ huy các cấp duy trì nền nếp hội họp, sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần và đối thoại dân chủ; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ ý kiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác, sinh hoạt. Việc thực hiện dân chủ cũng gắn với công khai, minh bạch các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của quân nhân.

Để tạo thêm kênh tiếp nhận thông tin, các đơn vị duy trì hòm thư góp ý, công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời triển khai các mô hình “Tổ 3 người”, “Tổ chiến sĩ bảo vệ”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Những hình thức này tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những vấn đề phát sinh và đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị. Qua đó, cấp ủy, chỉ huy có thêm cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời quan tâm, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nội bộ.

Hội đồng quân nhân các cấp được duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trong thực hiện dân chủ trên các mặt công tác quân sự - chuyên môn, chính trị, kinh tế - đời sống. Đây là kênh để quân nhân tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, chế độ, chính sách và điều kiện sinh hoạt. Cùng với đó, các tổ chức quần chúng phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng đơn vị thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động. Tiêu biểu như phong trào “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các hoạt động “Giờ Trái đất”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”... Thông qua các hoạt động, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng tập thể của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên ngày càng được nâng cao.

Cán bộ đơn vị trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chiến sĩ trong giờ sinh hoạt, đọc sách, báo. Ảnh: Anh Dũng

Cùng với phát huy dân chủ trong nội bộ, Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, mô hình ‘Tiếng loa Biên phòng’ và hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, cán bộ, chiến sĩ giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình trong tham gia các công việc chung tại địa phương.

Ở khu vực biên giới, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân có ý nghĩa thiết thực đối với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy, các đơn vị chú trọng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; tham gia tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ Biên phòng còn phối hợp với các lực lượng chức năng và tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Việc tôn trọng, lắng nghe ý kiến và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa bàn góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số đơn vị vẫn còn hạn chế; một số cán bộ, chiến sĩ còn e ngại, chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến khi đối thoại với cấp trên. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng đối thoại, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ thẳng thắn trao đổi và quan tâm giải quyết những kiến nghị chính đáng.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của cấp trên về thực hiện dân chủ ở cơ sở; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Cùng với đó, đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, nhất là trong lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, gia trưởng, tham nhũng, lãng phí. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng xác định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở các đồn Biên phòng; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng. Đồng thời, chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng, khắc phục tình trạng đối thoại hình thức, thiếu trao đổi hai chiều. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục xây dựng môi trường dân chủ, cởi mở, đoàn kết, gắn quyền làm chủ với trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.