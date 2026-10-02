Phát huy quan hệ truyền thống Việt Nam-Thụy Sĩ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm việc với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valovaya. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ hoạt động đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Thụy Sĩ; gặp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG); dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ; tiếp lãnh đạo Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam và những người bạn Thụy Sĩ...

Tại các cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Sĩ và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng bình đẳng, cùng có lợi; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của các đảng cánh tả và nhân dân Thụy Sĩ; mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ truyền thống, tăng cường trao đổi thông tin, lý luận và kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.