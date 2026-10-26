Phát huy phong trào thi đua, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt

Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng phối hợp đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Lâm

Thi đua hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Xác định công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng là động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, đơn vị đã cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc. Các phong trào thi đua được tổ chức toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và Lữ đoàn. Cùng với đó, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp theo dõi, chấm điểm, đánh giá kết quả thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ.

Điểm nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị là hướng mạnh vào nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu. Bám sát mệnh lệnh công tác biên phòng và chỉ lệnh thông tin liên lạc của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các trạm thông tin kỹ thuật số, đường truyền quang, mạng truyền số liệu quân sự, truyền hình hội nghị và hệ thống tổng đài quân sự, quốc phòng.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, thông tin liên lạc được duy trì ổn định, thông suốt. Trong năm, tỷ lệ liên lạc vô tuyến điện luôn đạt 100%, tỷ lệ chính xác đạt 100%, được Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng xếp loại đơn vị chuyên môn giỏi. Thông tin hữu tuyến điện hoạt động ổn định, thông suốt; công tác quân bưu được thực hiện kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối về người, tài liệu và phương tiện. Các lực lượng thông tin phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị còn chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ nhiều sự kiện chính trị, quốc phòng, đối ngoại quan trọng. Tiêu biểu là nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại thành phố Quảng Ninh; Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và các hội nghị giao ban trực tuyến, hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đặc biệt, đơn vị đã tham gia bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình phục vụ diễn tập liên hợp đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào; đồng thời, tăng cường lực lượng, trang bị thông tin hỗ trợ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Hải đoàn Biên phòng 48; tham gia phục vụ diễn tập tác chiến bảo vệ biển, đảo tại Khánh Hòa.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm thông tin, công tác quản lý, khai thác và bảo đảm kỹ thuật được chú trọng. Trong năm 2026, đơn vị đã hoàn thành bảo dưỡng kỹ thuật cấp 2 cho 79/79 trạm thông tin thuộc các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng theo vùng mạng được phân công; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, nâng cấp hệ thống truyền dẫn, khắc phục kịp thời các sự cố thông tin. Những kết quả đó góp phần nâng cao chất lượng hệ thống thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tạo động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Cùng với thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đơn vị còn chú trọng gắn phong trào thi đua Quyết thắng với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, đơn vị xác định giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp học tập chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tổ 3 người”, sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng thực hành huấn luyện phân đội thông tin cơ động phục vụ hợp luyện thông tin cơ động toàn quân. Ảnh: Đức Đô

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thao gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng, nổi bật là đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng (27/3/1961-27/3/2026). Đơn vị còn tham gia Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng năm 2026; tham gia Hội thao Võ thuật Biên phòng khu vực 1...

Cùng với đó, các phong trào thi đua còn lan tỏa thông qua những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống bộ đội, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ với số tiền hơn 245 triệu đồng; hỗ trợ Tết hơn 171 triệu đồng; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học và bảo trợ trẻ em.

Đại tá Nguyễn Hồng Vũ, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị. Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Năm 2026, Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng có 3 tập thể được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 3 cá nhân được Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Bằng khen; 5 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen.