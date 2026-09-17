Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', nhanh chóng triển khai hiệu quả nghị quyết vào thực tiễn

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhanh chóng triển khai Nghị quyết vào thực tiễn

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhấn mạnh: Việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ Hội nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết; từ đó tạo thống nhất nhận thức và hành động, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng cấp Hội, từng địa phương, cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Điểm nhấn được đặt ra là triển khai nghị quyết, đưa những mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới thành những phần việc cụ thể, sát thực tiễn.

Vì vậy, bên cạnh truyền đạt các nội dung cơ bản của nghị quyết, hội nghị cũng tập trung trao đổi, thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, nhất là đối với công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức các phong trào thi đua gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

Cán bộ cựu chiến binh cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, đây là những nhiệm vụ có mối quan hệ trực tiếp với việc phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Cán bộ hội các cấp phải chủ động tham mưu, tổ chức triển khai để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, tránh tình trạng triển khai hình thức, chung chung; lấy hiệu quả công việc và sự đồng thuận của cán bộ, hội viên làm thước đo kết quả thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Kim Thắng - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh điều hành nội dung kiểm tra nhận thức công tác Hội từ cán bộ Hội cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Trong bối cảnh yêu cầu mới, hội nghị tập trung làm rõ những nội dung, phương thức hoạt động mới. Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Quá trình đó, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phải gương mẫu, lan toả các phong trào, hành động tích cực trong đời sống xã hội.

Đồng chí Vương Kim Hải - Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh quán triệt các nội dung về kiểm tra, giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới. Ảnh: Mai Hoa

Một trong những yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động hội là hướng mạnh hoạt động về cơ sở; phát huy vai trò gương mẫu của Cựu chiến binh trong đời sống xã hội. Đặc biệt, chuyển đổi số được xác định là khâu quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động hội.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nhằm thay đổi cách thức xử lý công việc, mà còn hướng tới tăng cường kết nối, cập nhật thông tin, nâng cao khả năng nắm bắt tình hình hội viên và đưa hoạt động Hội đến gần hơn với cơ sở.

Đồng chí Phan Đăng Tân - Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh tỉnh quán triệt Nghị quyết về chuyển đổi số. Ảnh: Mai Hoa

Trong 2 ngày 17 và 18/9, hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031, phương hướng đến năm 2035; những nội dung sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị cũng cập nhật các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, chế độ báo cáo số liệu và quản lý, sử dụng các nguồn vốn ủy thác.

Cán bộ cựu chiến binh cơ sở tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Từ những nội dung được cập nhật, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở được trang bị thêm kiến thức, phương pháp để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII vào thực tiễn. Qua đó, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa