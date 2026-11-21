Các cấp Hội CCB trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương, cương vị công tác. Lồng ghép trong các đợt sinh hoạt, hội nghị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của việc học tập đến từng hội viên. 100% cán bộ, hội viên đăng ký nội dung phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, “CCB gương mẫu”. Từng cán bộ, hội viên đăng ký phấn đấu “làm theo Bác”, vận động gia đình thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Hiện có 50 - 70% chức danh xóm, tổ dân phố do hội viên CCB đảm nhiệm, là lực lượng quan trọng làm công tác "dân vận giỏi", "dân vận khéo" giải quyết các vấn đề mâu thuẫn ngay tại cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 5.723 buổi giáo dục truyền thống cách mạng; diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh… với 46.031 lượt người tham gia; xây dựng các tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông, thôn, xóm không có tệ nạn xã hội; phát huy vai trò nòng cốt của tổ hòa giải, chủ động giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cựu chiến binh Triệu Văn Tố, xóm Tân Thành, xã Canh Tân chăm sóc đàn ong.

Với phương châm “Học tập và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp Hội CCB tích cực đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 12.693 lượt hội viên vay 1.133 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều hội viên nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, như các mô hình: Nuôi ong, trồng rừng và nuôi lợn thịt của CCB Trương Văn Lượng, xã Bạch Đằng, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; trồng cây thuốc lá, cây ăn quả của CCB Triệu Đình Vĩnh, xã Nam Tuấn thu nhập trên 400 triệu đồng/năm; "vườn - ao - chuồng - rừng" của CCB Đinh Ngọc Trần, phường Thục Phán, thu nhập 400 triệu đồng/năm…

Nhiều hội viên CCB góp ngày công, vật chất, hiến đất làm đường nông thôn, đường nội đồng, nhà văn hóa, trường học… Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội vận động hội viên, CCB đóng góp 491 ngày công lao động làm đường nông thôn, nạo vét, sửa chữa công trình thủy lợi; ủng hộ hơn 85 triệu đồng, hiến 2.450 m2 đất xây dựng các công trình dân sinh.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, các cấp Hội CCB tổ chức thực hiện tốt phong trào “Nghĩa tình đồng đội”, xây dựng quỹ thăm, động viên những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Hội CCB tỉnh trao 21 suất quà từ nguồn "Quỹ nghĩa tình đồng đội" cho 21 hội viên CCB; từ nguồn kinh phí “Quỹ vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội phối hợp trao 340 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 - 1.000.000 đồng cho hội viên CCB thuộc hộ nghèo và người có uy tín. Hội CCB các xã, phường tổ chức thăm, tặng trên 3.000 suất quà cho hội viên với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; huy động các nguồn lực xóa 42 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên với kinh phí trên 2 tỷ đồng.