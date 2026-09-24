Phát huy nội lực, xây dựng doanh trại chính quy

Doanh trại xây dựng trong khu vực có địa hình đồi núi, chịu ảnh hưởng rõ rệt của khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng cao nên mùa hè nóng, mưa nhiều; mùa đông rét đậm, rét hại, độ ẩm lớn, thường xuyên xuất hiện sương mù.

Những yếu tố đó tác động không nhỏ đến công tác quản lý và xây dựng cảnh quan môi trường doanh trại. Mặc dù vậy, nhờ quán triệt, thực hiện tốt quan điểm tự lực, tự cường, phát huy nội lực, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa, doanh trại Trung đoàn 174 được khoác lên mình diện mạo mới ngày càng khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Bộ đội Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316, Quân khu 2) chăm sóc, làm đẹp khuôn viên đơn vị.

Có dịp đến Trung đoàn 174, chúng tôi thật sự ấn tượng trước cảnh quan đơn vị, nhất là sự đồng bộ, thống nhất, khoa học trong công tác quy hoạch. Hệ thống nhà chỉ huy, nhà ở của bộ đội, nhà làm việc, nhà ăn, nhà bếp đến thao trường, bãi tập, khu tăng gia sản xuất... được bố trí liên hoàn; vừa phát huy tối đa công năng sử dụng vừa tạo cảnh quan chính quy, khang trang. Bên cạnh đó là hệ thống ao, hồ được quy hoạch, khai thác theo hướng đa mục tiêu, không chỉ giúp điều hòa môi trường mà còn dự trữ nước vào mùa khô và tăng gia sản xuất, phục vụ huấn luyện.

Trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 174, chúng tôi được biết, cùng với quy hoạch hạ tầng đồng bộ, đơn vị đã huy động nhiều nguồn lực, tập trung xây dựng doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp. 5 năm qua, Trung đoàn 174 đã xây mới gần 19.000m2, cải tạo gần 5.430m2, quét sơn, vôi, ve 252.000m2 nhà, công trình và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật; làm được 10 bảng tin, 7 cổng chào, 75 bộ khung ảnh cổ động; duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, tiểu cảnh, biển bảng, pa nô đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng chính quy và mỹ quan đơn vị.

Ngoài nguồn kinh phí được bảo đảm theo kế hoạch, đơn vị đã phát huy nội lực, huy động được gần 3,8 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa các công trình. Đặc biệt, toàn Trung đoàn huy động được gần 348.500 ngày công của bộ đội và địa phương; kết hợp hiệu quả nguồn kinh phí ngành, quỹ tăng gia sản xuất và các nguồn lực khác để củng cố doanh trại, cải tạo cảnh quan, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả khai thác công trình.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn thường xuyên quan tâm và có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải y tế, xăng dầu được quản lý chặt chẽ, xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe và sức chiến đấu của bộ đội. Với hơn 160 đèn năng lượng mặt trời được đầu tư lắp đặt, toàn đơn vị có 80% khu vực công cộng sử dụng năng lượng mặt trời.

Hằng năm, đơn vị tổ chức và hưởng ứng sôi nổi Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, duy trì chăm sóc hệ thống cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả... tạo cảnh quan hài hòa, chính quy. 5 năm qua, Trung đoàn 174 đã trồng được gần 50.000 cây xanh các loại, xây dựng được 20 khuôn viên tiểu cảnh, làm nhiều chậu hoa, cây cảnh với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó phần lớn là huy động các nguồn lực trong đơn vị...

Đặc biệt, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh với nhiều mô hình thiết thực như: Thùng compost xử lý rác thải hữu cơ, máy đo điện năng, máy bơm chữa cháy di động, tủ sấy diệt khuẩn bát đũa... góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm doanh trại, thiết thực phục vụ đời sống bộ đội.