Đà Nẵng hiện có hơn 30 dân tộc thiểu số với hơn 160.000 người, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu, Co, Xê Đăng... Những năm qua, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước được cải thiện nhờ các chính sách an sinh, hỗ trợ sinh kế và đầu tư hạ tầng.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thành phố tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến 2030.

Phát huy lợi thế bản địa để phát triển kinh tế

Những ngày đầu tháng 11/2026, Trung tâm Văn hóa du lịch cộng đồng Tà Lang - Giàn Bí (tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân) rộn ràng tiếng cồng chiêng cùng những điệu múa Tung tung da dá truyền thống của người Cơ Tu.

Du khách đến đây được trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao, học dệt thổ cẩm, thưởng thức món ăn đặc trưng và tìm hiểu đời sống đồng bào Cơ Tu.

Người Cơ Tu ở Đà Nẵng đang từng bước đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng phát triển kinh tế.

Từ việc gìn giữ, quảng bá bản sắc văn hóa, người dân Tà Lang - Giàn Bí đang từng bước đưa du lịch cộng đồng trở thành hướng phát triển kinh tế, tạo thêm sinh kế và thu nhập. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với đời sống hiện đại.

Không chỉ khai thác lợi thế văn hóa, người dân miền núi còn chủ động phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Tại tổ A Duông, xã Đông Giang, anh BNướch Ngang xây dựng mô hình sản xuất kết hợp vườn - rừng với 1,5ha ba kích tím, khoảng 18.000 cây, xen kẽ cây quế và cây ăn quả. Gia đình anh còn nuôi 10 con hươu sao lấy nhung, mỗi năm khai thác hai lần.

“Nhờ mô hình sản xuất này mà nhà tôi thoát nghèo, đời sống đã ổn định hơn”, anh Ngang chia sẻ.

Chính sách tạo nền tảng, người dân làm chủ sinh kế

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng, thành phố đã triển khai nhiều chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm và các dịch vụ an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ học sinh phổ thông thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng 1,2 triệu đồng/học sinh/tháng tiền ăn và chi phí học tập, đồng thời duy trì học bổng, hỗ trợ chi phí đi lại và đào tạo nghề, đại học cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Trong kỳ báo cáo, khoảng 1.500 người dân tộc thiểu số được tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về y tế và an sinh xã hội, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số chưa được ngân sách hỗ trợ đủ, với 8.096 người thụ hưởng, kinh phí hơn 1,06 tỷ đồng...

Công tác bảo tồn di sản đạt nhiều kết quả với 24 di tích được xếp hạng, hơn 90% số thôn có nhà Gươl, 4 làng nghề dệt thổ cẩm được khôi phục và duy trì hoạt động. Thành phố hiện có 8 nghệ nhân người dân tộc thiểu số được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 6/11, tổng kế hoạch vốn giao các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 là 887,027 tỷ đồng. Thành phố đã giải ngân 440,692 tỷ đồng.

Những chính sách trên tạo nền tảng để đồng bào cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu...

Chuyển từ hỗ trợ thụ động sang khơi dậy tinh thần tự lực

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hà cho biết, Chương trình mục tiêu quốc gia là giải pháp chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Định hướng này cũng được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030, với một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Theo ông Hà, thành phố đang tập trung triển khai 10 chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số đã ban hành và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thành phố chú trọng thực hiện Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”, chuyển từ hỗ trợ thụ động sang khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường; hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường.

Đồng thời, phát huy lợi thế kinh tế rừng, cây dược liệu, các mô hình sinh kế dưới tán rừng và du lịch cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp người dân vùng cao tiếp cận thông tin, dịch vụ công và thương mại điện tử.

Một định hướng quan trọng khác là đánh giá hiệu quả chính sách bằng những thay đổi thực chất về tỷ lệ giảm nghèo, thu nhập, việc làm, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục và hạ tầng số, thay vì chỉ căn cứ vào nguồn vốn hay số lượng chương trình triển khai.

Thành phố cũng xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với giữ vững an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và nghệ nhân trong vận động, tạo sự đồng thuận ở cơ sở.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo chương trình hành động, thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế tại khu vực miền núi; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế, hỗ trợ sản xuất, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.