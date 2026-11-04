Phát huy nội lực các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Thêm vốn để duy trì sinh kế

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) tập hợp người cao tuổi và các thành viên thuộc nhiều thế hệ trong cộng đồng cùng tham gia sinh hoạt, hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, người cao tuổi không chỉ được chăm lo mà còn trực tiếp tổ chức, quản lý và đóng góp vào hoạt động chung.

Một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần tương trợ của mô hình là xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên khi cần thiết. Từ những khoản vay vừa sức, nguồn lực trong cộng đồng giúp một số thành viên có thêm điều kiện duy trì công việc, chăm lo cuộc sống gia đình.

Cụm thi đua số 5 - Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tọa đàm "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau". Ảnh: Phạm Diệp.

Bà Phùng Thị Ngà, 60 tuổi, ở thôn Dương Đình, xã Gia Lâm, đã gắn bó với nghề may tại nhà nhiều năm. Bà nhận may quần áo theo yêu cầu của khách, từ trang phục thường ngày đến quần áo thời trang, áo dài... Có lượng khách quen và nhiều người tìm đến đặt may, bà thường xuyên cần chuẩn bị nguyên liệu phục vụ công việc. Khi có nhu cầu mua thêm nguyên liệu, bà được CLB LTHTGN hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng với lãi suất thấp. Khoản vốn tuy không lớn nhưng giúp bà chủ động hơn trong việc mua sắm nguyên liệu, duy trì công việc đã gắn bó lâu năm.

Cũng từ nguồn quỹ của câu lạc bộ, bà Phùng Thị Toán, 77 tuổi, ở thôn Kim Đà, xã Thuận An, được vay 30 triệu đồng để gia đình bà có thêm vốn buôn bán. Ở tuổi này, bà không còn trực tiếp làm kinh tế nhưng tích cực tham gia sinh hoạt hội, câu lạc bộ. Bà chia sẻ, điều vui nhất là được gặp gỡ, giao lưu với mọi người, được quan tâm, giúp đỡ khi cần. Với bà, khoản vay không chỉ có ý nghĩa về vật chất, mà còn thể hiện sự gắn bó, sẻ chia giữa các thành viên.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thuận An, cho biết, xã Thuận An có 8 CLB LTHTGN với 671 thành viên. Trong đó, 46 hội viên đã được vay vốn để hỗ trợ công việc, sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu của gia đình. Dù quy mô nguồn vốn còn hạn chế, hoạt động này tạo thêm một kênh hỗ trợ gần gũi, thuận tiện cho hội viên, giúp người vay có thêm nguồn lực khi cần.

Hội nghị sơ kết 9 tháng công tác Hội NCT xã Gia Lâm, đánh giá kết quả hoạt động của các CLB LTHTGN trên địa bàn. Ảnh: Phạm Diệp.

Góp quỹ tự nguyện, quản lý công khai

Ở thôn Kim Lan, xã Bát Tràng, việc xây dựng và duy trì nguồn quỹ được câu lạc bộ thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Ban đầu, mỗi thành viên đóng góp 500.000 đồng, hình thành nguồn quỹ 79 triệu đồng. Hằng năm, câu lạc bộ dành 50% tiền lãi để bổ sung vào quỹ. Sau 4 năm, nguồn quỹ tăng thêm 6 triệu đồng, nâng tổng số lên 85 triệu đồng; đã có 8 hội viên được vay vốn.

Để nguồn quỹ được sử dụng đúng mục đích, câu lạc bộ xây dựng quy trình cho vay cụ thể. Khi có nhu cầu, hội viên thông báo trước một tuần để Ban chủ nhiệm xem xét, trao đổi và lấy ý kiến thống nhất của các thành viên. Việc thu, chi được ghi chép, theo dõi; người vay cũng được nhắc nhở sử dụng vốn đúng mục đích. Cách làm này giúp quản lý nguồn quỹ chặt chẽ, tạo sự tin tưởng giữa các hội viên.

Tại thôn 1 Ninh Hiệp, xã Phù Đổng, CLB LTHTGN được thành lập năm 2021 với 145 thành viên, đến nay tăng lên 195 thành viên. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ nhiệm câu lạc bộ, từ nguồn quỹ ban đầu, câu lạc bộ đã hỗ trợ một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi để chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn còn cao trong khi nguồn quỹ có hạn, chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của hội viên.

Nguồn vốn của các CLB LTHTGN không lớn, chưa thể tạo ra những thay đổi đột biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song, giá trị của mô hình nằm ở việc huy động nội lực trong cộng đồng, giúp hội viên có thêm nguồn lực khi cần. Quan trọng hơn, đó là sự tương trợ được hình thành từ niềm tin và trách nhiệm của mỗi người đối với tập thể.

Một buổi sinh hoạt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xã Thuận An. Ảnh: Phạm Diệp.

Để duy trì hoạt động, vai trò của Ban chủ nhiệm có ý nghĩa quan trọng. Việc vận động hội viên, quản lý nguồn quỹ công khai, nắm bắt nhu cầu và lựa chọn hoạt động phù hợp giúp duy trì niềm tin, sự gắn bó của các thành viên. Tuy nhiên, một số câu lạc bộ vẫn gặp khó khăn do nguồn quỹ hạn chế, địa điểm sinh hoạt chưa ổn định. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực tự thân, các câu lạc bộ cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của chính quyền, Hội Người cao tuổi và các tổ chức đoàn thể, đồng thời kết nối thêm nguồn lực xã hội hóa.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, hiệu quả của CLB LTHTGN không chỉ được đo bằng số tiền cho vay, hay số lượng hội viên tham gia. Đó còn là sự chủ động đóng góp của mỗi thành viên, cách quản lý nguồn quỹ công khai, minh bạch và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Qua đó, các câu lạc bộ từng bước tạo dựng mạng lưới gắn kết trong cộng đồng, góp phần phát huy vai trò người cao tuổi và lan tỏa tinh thần tương trợ giữa các thế hệ.