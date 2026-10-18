Phát huy nguồn lực văn hóa, thể thao và du lịch đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng

Chiều 18.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến Kế hoạch năm 2027.

Tham gia thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ thống nhất với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của Chính phủ.

Thành quả tăng trưởng phải lan tỏa rõ hơn đến đời sống nhân dân

Theo Bộ trưởng, GDP 9 tháng tăng 9,01% trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, đất nước còn không ít khó khăn là kết quả đáng ghi nhận. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027, Bộ trưởng cho rằng, cần tập trung vào ba vấn đề.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nêu ý kiến thảo luận

Thứ nhất, tăng trưởng cao phải đi đôi với nâng cao năng suất và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Với mục tiêu tăng năng suất lao động 8,6%, Bộ trưởng cho rằng, mỗi ngành, địa phương cần xác định rõ sản phẩm, công nghệ và phương thức tổ chức sản xuất có khả năng tạo thêm giá trị. Đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận vốn, công nghệ, nâng cao năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Qua đó, không chỉ tạo ra giá trị mới mà còn giữ lại giá trị trong nước.

Thứ hai, cần chuyển các nguồn lực đã được tháo gỡ về cơ chế thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế. Báo cáo của Chính phủ cho biết đã xử lý và có phương án xử lý 4.688 dự án với tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng.

Bộ trưởng đề nghị tiếp tục theo dõi sát số dự án đã đi vào vận hành, lượng vốn thực tế được đưa vào triển khai và số việc làm được tạo ra. Kết quả cần được đo lường bằng thời gian, chi phí thực tế của người dân, doanh nghiệp... Đồng thời xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra của từng nhiệm vụ.

Bộ trưởng cho rằng, việc có phương án xử lý là quan trọng, nhưng điều cần thiết hơn là thúc đẩy triển khai hiệu quả để tạo ra năng lực sản xuất, sản phẩm và thị trường.

Thứ ba, thành quả tăng trưởng phải lan tỏa rõ hơn đến đời sống nhân dân. Bộ trưởng cho rằng cần đánh giá kết quả phát triển gắn với thu nhập thực tế của người dân, gắn với việc làm bền vững, khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và chất lượng môi trường sống. Phát triển con người chính là nền tảng cho tăng trưởng lâu dài.

Đưa sức sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt Nam trở thành năng lực sản xuất, kinh doanh

Từ những yêu cầu chung về tăng trưởng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh lãm rõ trách nhiệm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam có tiềm năng lớn về văn hóa và di sản. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để sức sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt Nam trở thành năng lực sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu phát huy văn hóa trở thành nguồn lực, động lực và sức mạnh mềm quốc gia.

Trong 9 tháng năm 2026, giá trị tăng thêm của ngành nghệ thuật, vui chơi, giải trí ước tăng khoảng 10,17%, cao hơn mức tăng GDP cùng kỳ. Dư địa phát triển còn lớn khi di sản và tiềm năng văn hóa được chuyển hóa thành những sản phẩm có bản quyền, có thị trường và được khai thác lâu dài.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Bộ VHTTDL đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa, đồng thời xác định các tiêu chí thống kê mức đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng

Bộ trưởng cho biết, Bộ VHTTDL đã xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp văn hóa, đồng thời xác định các tiêu chí thống kê mức đóng góp của lĩnh vực này vào tăng trưởng. Theo đánh giá sơ bộ, công nghiệp văn hóa hiện đóng góp trên 5% GDP. Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đặt mục tiêu đến năm 2030, lĩnh vực này đóng góp 7% GDP. Trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm, du lịch và công nghiệp văn hóa là hai lĩnh vực thuộc ngành phấn đấu tăng trưởng trên 10%.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Bộ trưởng mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các văn bản, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển của những lĩnh vực có vai trò tạo động lực cho nền kinh tế.

Về du lịch, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của du lịch trong tạo nguồn thu ngoại tệ, kích thích tiêu dùng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo công bố mới nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2026, chỉ số phát triển du lịch và lữ hành của Việt Nam tăng 7 bậc so với năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng cho rằng, du lịch không chỉ trực tiếp cải thiện cán cân dịch vụ mà còn góp phần mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Việt Nam. Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị cũng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác.

Để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu 1.125.000 tỉ đồng, Bộ trưởng cho rằng cần triển khai các giải pháp quyết liệt. Trong cao điểm mùa du lịch khách quốc cuối năm, ngành sẽ tập trung thúc đẩy các thị trường trọng điểm, phát triển chuỗi sản phẩm kết hợp văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm và thể thao; nâng cao chất lượng sản phẩm, trải nghiệm và dịch vụ, đồng thời bảo đảm an toàn tại các điểm đến.

Bộ trưởng cho biết, trong năm 2027, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 28-29 triệu lượt khách quốc tế, đóng góp khoảng 1.260.000-1.280.000 tỉ đồng cho nền kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ VHTTDL sẽ tập trung kết nối xúc tiến du lịch, tạo thuận lợi cho khách nhập cảnh và mua sắm miễn thuế; đồng thời theo dõi mức chi tiêu, thời gian lưu trú và thu nhập của cộng đồng sở tại nhằm tăng nguồn thu từ du lịch.

Bên cạnh đó, ngành sẽ tận dụng năm APEC 2027 để giới thiệu sản phẩm văn hóa Việt Nam, quảng bá đất nước, con người, phát triển du lịch và kết nối đầu tư.

Phiên thảo luận tại Tổ 1 chiều 18.10

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, đầu tư cho văn hóa và thể thao phải trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng con người. Người dân, đặc biệt là trẻ em, công nhân và đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, cần có điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, luyện tập thể thao thường xuyên. Đồng thời, cần phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong bồi đắp tri thức, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh.

Báo cáo của Chính phủ đã đặt nhiệm vụ luyện tập thể thao trong định hướng chủ động chăm sóc sức khỏe. Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với ngành y tế, giáo dục triển khai phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao, gắn với thể thao học đường và điều kiện luyện tập tại cộng đồng.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong quý II năm 2027, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện bộ chỉ số về thể lực, mức độ vận động và khả năng tiếp cận thể thao. Bộ chỉ số sẽ được sử dụng để đo lường kết quả thể chất theo từng nhóm đối tượng, sau đó mở rộng ra toàn dân, làm cơ sở đánh giá, kiểm soát và đề xuất giải pháp khuyến khích người dân chủ động rèn luyện, nâng cao sức khỏe", Bộ trưởng cho biết.

Đối với văn hóa cơ sở, Bộ trưởng cho biết Bộ VHTTDL đang tiếp tục rà soát, khảo sát tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp tỉnh và cấp xã để có đánh giá cụ thể, từ đó phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xác định nhu cầu đầu tư phù hợp với từng cấp.

Theo Bộ trưởng, văn hóa cơ sở giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, lan tỏa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Vì vậy, cần phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có việc nghiên cứu chuyển đổi nhà, đất dôi dư phù hợp với công năng, không gian sử dụng cho hoạt động văn hóa, thể thao và sáng tạo cộng đồng. Việc khai thác các thiết chế cũng cần bảo đảm tính đủ chi phí vận hành, gắn với nhiệm vụ bảo tồn và phục vụ công ích.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần được thể hiện qua giá trị kinh tế tạo ra, sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam trên trường quốc tế. Qua đó, ngành góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của đất nước.