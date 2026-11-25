Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân quan tâm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cơ hội tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội Phạm Xuân Tài, năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển bền vững đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy di sản và sáng tạo văn hóa. Đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng, đưa các giá trị văn hóa lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

"Đối với Hà Nội, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm của Thủ đô nghìn năm văn hiến, trung tâm lớn về văn hóa của cả nước. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, thành phố hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, tạo điều kiện để người dân tham gia thực hành, trải nghiệm và sáng tạo văn hóa. Giá trị của Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối trong đời sống hằng ngày, từ ý thức trân trọng di sản, xây dựng nếp sống văn minh đến sự gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô 'văn hiến, văn minh, hiện đại', Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Hà Nội đã thực sự trở thành điểm hẹn của nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.

Diễn ra tại khu vực trung tâm cùng nhiều không gian văn hóa trên địa bàn thành phố, chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội không chỉ tạo cơ hội tiếp cận các giá trị truyền thống mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của văn hóa trong đời sống và phát triển kinh tế-xã hội.

Trước đó, các hoạt động giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Thăng Long-Hà Nội thông qua nghi lễ truyền thống, điệu múa cổ, trò chơi dân gian và những sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề đã được tái hiện trong Lễ khai mạc Ngày văn hoá Việt Nam tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Từ sân khấu trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ đến các tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, người dân và du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống.

Dịp này, du khách được tìm hiểu sâu sắc hơn nhiều làng nghề nổi tiếng như: làng thêu Quất Động, làng quạt Chàng Sơn, làng diều sáo Bá Dương Nội, làng sơn mài Hạ Thái... Các hoạt động trải nghiệm cùng những chương trình biểu diễn nghệ thuật đã tạo điều kiện để công chúng khám phá quy trình sáng tạo và hiểu hơn về câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm thủ công.

Các du khách nhí chăm chú xem nghệ nhân làm gốm.

Du khách Phan Thiên Nhi, trú tại phường Định Công, Hà Nội chia sẻ: "Nhân dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gia đình tôi đã dành trọn một ngày để khám phá nhiều hơn về Hà Nội - mảnh đất tôi đã lựa chọn sinh sống và lập nghiệp. Việc Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa, để người dân có cơ hội tìm hiểu về văn hóa một cách trực tiếp, trực quan, đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Và trong tôi lại có thêm một góc nhìn thú vị, mới mẻ hơn về Hà Nội".

Bên cạnh không gian phố đi bộ, nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa được tổ chức tại Quảng trường phía Đông, Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm và trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại số 47 Hàng Dầu.

Ngoài ra, Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Kịch Hà Nội đã tổ chức các suất diễn hằng ngày với những trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, kết hợp giao lưu nghệ sĩ và trải nghiệm nghệ thuật rối truyền thống. Đây là cơ hội để công chúng, đặc biệt là trẻ em và du khách, tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa Thủ đô.

Để giá trị văn hóa trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển cho tương lai

Nhìn lại dòng chảy lịch sử dân tộc, có thể thấy, Thăng Long-Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Qua bao thế hệ, người Hà Nội đã bền bỉ gìn giữ, bồi đắp truyền thống yêu nước, hiếu học, trọng nghĩa tình, quý trọng tài năng, và cũng rộng mở đón nhận tinh hoa văn hóa từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, chiều sâu văn hiến ấy hiện diện trong những di sản, di tích, làng nghề, phố cổ, trong những giá trị nghệ thuật, tri thức và nếp sống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng trên hết, văn hóa Hà Nội được thể hiện trong con người Hà Nội - thanh lịch, văn minh, nhân ái, giàu trí tuệ và khát vọng sáng tạo.

Giữ gìn truyền thống không có nghĩa là chỉ lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, quan trọng hơn là làm cho những giá trị văn hóa tiếp tục sống trong hiện tại, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo và động lực phát triển cho tương lai.

"Một Thủ đô nghìn năm văn hiến phải đồng thời là một Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Một thành phố giàu di sản phải đồng thời là nơi khơi nguồn những giá trị văn hóa mới. Và một Hà Nội đáng sống không chỉ là thành phố có hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển mà còn phải là nơi mỗi người dân được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng những thành quả của phát triển", Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ.

Từ cơ sở ấy, Hà Nội xác định đầu tư cho văn hóa, cho con người chính là đầu tư cho tương lai, phát triển văn hóa phải gắn chặt với phát triển kinh tế-xã hội, lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng của sự phát triển.

Theo đó, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển Thủ đô, thành phố Hà Nội quyết tâm đưa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trước hết, tiếp tục đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thủ đô. Việc phát triển những không gian văn hóa gần gũi với đời sống nhân dân như thư viện, nhà văn hóa, không gian đọc sách, sinh hoạt nghệ thuật và sáng tạo cộng đồng được đặc biệt quan tâm, nhằm bảo đảm người dân ở mọi lứa tuổi, mọi địa bàn đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa.

Một Hà Nội đáng sống không chỉ là thành phố có hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển mà còn phải là nơi mỗi người dân được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn, được sáng tạo, cống hiến và thụ hưởng những thành quả của phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Cùng với đó, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, địa phương nỗ lực xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân ái, sáng tạo, hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn xã hội. Thành phố chú trọng sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, ý thức công dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Song song đó, trân trọng, ghi nhận và tiếp tục tạo điều kiện để các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Cuối cùng, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Thủ đô.

Địa phương tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và những người làm văn hóa phát huy tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, quan tâm bảo tồn, truyền nghề, trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau. Đồng thời, khuyến khích phát triển các không gian sáng tạo, các sản phẩm và dịch vụ văn hóa mang bản sắc Hà Nội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Qua đó, hướng tới xây dựng một Hà Nội không chỉ là nơi lưu giữ những di sản quý báu của dân tộc, mà còn là nơi hình thành những ý tưởng mới, những tác phẩm và sản phẩm văn hóa sáng tạo có sức hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Dịp này, du khách được tìm hiểu sâu sắc hơn nhiều làng nghề nổi tiếng như: làng thêu Quất Động, làng quạt Chàng Sơn, làng diều sáo Bá Dương Nội, làng sơn mài Hạ Thái... Các hoạt động trải nghiệm cùng những chương trình biểu diễn nghệ thuật đã tạo điều kiện để công chúng khám phá quy trình sáng tạo và hiểu hơn về câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm thủ công.