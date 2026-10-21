Phát huy nguồn lực tổng hợp phục vụ nghiên cứu lý luận và công tác đào tạo

Quang cảnh kỳ họp thứ ba Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Cùng chủ trì có các đồng chí: Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đội ngũ chuyên gia cao cấp và thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ: Kỳ họp thứ ba của Hội đồng được tổ chức ngay sau thành công của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời, đây là thời điểm mà cả nước đang nỗ lực tăng tốc, về đích với quyết tâm cao nhất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo thế, tạo đà, tạo lực triển khai nhiệm vụ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh công tác nghiên cứu lý luận đứng trước nhiều yêu cầu mới, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các Ủy viên Hội đồng, chuyên gia tư vấn cấp cao phát huy đầy đủ trách nhiệm, thảo luận, góp ý các nội dung được đưa ra tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, đánh giá dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giữa hai kỳ họp; tình hình triển khai thực hiện 2 Đề án: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130, và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Báo cáo tư vấn về hệ sinh thái phát triển Việt Nam; Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác lý luận toàn quốc lần thứ nhất và Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị toàn quốc trong kỷ nguyên mới.

Các ý kiến tại kỳ họp thống nhất nhận định hai đề án tổng kết là nhiệm vụ chính trị, khoa học đặc biệt có ý nghĩa chiến lược, đòi hỏi phải được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc bổ sung, phát triển đường lối của Đảng.

Từ góc độ lý luận, một số đại biểu nêu ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo tư vấn về hệ sinh thái phát triển Việt Nam, theo hướng bám sát yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước, bổ sung luận cứ khoa học, tính dự báo và khả thi của báo cáo.

Đối với Hội nghị công tác lý luận toàn quốc lần thứ nhất và việc xây dựng mạng lưới nghiên cứu khoa học lý luận chính trị toàn quốc, kỳ họp thống nhất xác định đây là những nhiệm vụ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các nhà khoa học và các cấp, các ngành, địa phương; từ đó, huy động, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ lý luận, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và công tác tư vấn chiến lược của Hội đồng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Đoàn Minh Huấn nêu rõ: Nhiệm vụ của công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay là phải bổ sung, phát triển những khái niệm mới, bám sát những nội dung trọng tâm từ các nghị quyết của Đảng; các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng với đó, Hội đồng cần tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa công tác nghiên cứu lý luận với đào tạo lý luận chính trị, trọng tâm là đổi mới phương thức đào tạo, giảng dạy theo hướng phát triển tư duy nhận thức, tư duy lý luận cho người học; thông qua đó, giúp người học áp dụng lý luận, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Do đó, Hội đồng cần tiếp tục phát huy nguồn lực tổng hợp phục vụ nghiên cứu lý luận và công tác đào tạo.

Về dự thảo Báo cáo tư vấn về hệ sinh thái phát triển Việt Nam, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong việc kiến tạo động lực tăng trưởng mới của đất nước, cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Thư ký khoa học Hội đồng tổng hợp, tiếp thu nghiêm túc, hoàn thiện các dự thảo văn bản, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.