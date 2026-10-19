Phát huy nguồn lực nhân văn, hướng tới phát triển bền vững

Không gian trưng bày do Viện Dân tộc học và Tôn giáo học, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới chủ trì tổ chức, Văn phòng Viện Hàn lâm phối hợp thực hiện, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn gắn với con người, cộng đồng, văn hóa, gia đình, giới và phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, hai đơn vị tham gia trưng bày có những bản sắc nghiên cứu riêng, nhưng cùng gặp nhau ở điểm căn bản: Con người và cộng đồng vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là chủ thể của phát triển.

GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo GS.TS. Lê Văn Lợi, chủ đề “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững” khẳng định việc chuyển hóa những giá trị tốt đẹp, tri thức, kinh nghiệm, bản sắc văn hóa và sức sáng tạo của con người, gia đình, cộng đồng thành nguồn lực và động lực phát triển đất nước. Đồng thời, chủ đề hướng tới mở rộng cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển cho tất cả các dân tộc, các tôn giáo và các nhóm xã hội một cách bền vững.

Các thông điệp “Dân là gốc” và “Con người là trung tâm” được nhấn mạnh, qua đó khẳng định vai trò nền tảng của nhân dân, cộng đồng và định hướng phát triển vì con người, phát huy vai trò chủ thể của con người.

Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học.

Các bộ sách, tài liệu nghiên cứu về Dân tộc và tôn giáo.

Trưng bày sắc màu văn hóa dân tộc.

Các hoạt động nghiên cứu, hợp tác quốc tế.

Không gian trưng bày của Viện Dân tộc học và Tôn giáo học giới thiệu hành trình nghiên cứu lâu dài về các dân tộc và cộng đồng quốc gia Việt Nam, tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề gắn với quá trình phát triển đất nước. Các kết quả nghiên cứu góp phần luận giải những vấn đề thực tiễn về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện chính sách, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Trong khi đó, không gian trưng bày của Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới thể hiện cách tiếp cận coi con người là trung tâm của phát triển, gia đình là nền tảng của xã hội. Các nghiên cứu hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy năng lực của mỗi cá nhân, bảo đảm bình đẳng giới và công bằng xã hội, qua đó mở rộng cơ hội và hướng tới hạnh phúc cho mọi người.

Không gian trưng bày của Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới.

Đánh giá mối liên hệ giữa hai không gian trưng bày, GS.TS. Lê Văn Lợi cho rằng, nếu dân tộc học và tôn giáo học góp phần tăng cường hiểu biết về sự đa dạng của cộng đồng, các hệ giá trị truyền thống và bản sắc văn hóa, nghiên cứu con người, gia đình và giới đi sâu vào điều kiện phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và vấn đề bình đẳng giới.

Hai hướng tiếp cận gặp nhau ở yêu cầu nhìn nhận con người trong những quan hệ cụ thể của cộng đồng và xã hội. Đây cũng là điểm gặp gỡ với thông điệp “Phát huy nguồn lực nhân văn - Phát triển bao trùm, bền vững”, đồng thời gợi mở phương pháp tiếp cận mà khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục phát huy trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng.

GS.TS. Lê Văn Lợi kỳ vọng, từ hoạt động này, hai Viện tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với ứng dụng thực tiễn; nâng cao năng lực phản biện, tham mưu chiến lược, tư vấn chính sách và dự báo sớm các vấn đề xã hội mới nổi.

Qua đó, kết quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục được lan tỏa, đóng góp thiết thực hơn cho cộng đồng, phục vụ quá trình hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển bao trùm, bền vững của đất nước.