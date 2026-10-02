Phát huy nguồn lực người cao tuổi, góp sức xây dựng quê hương

Chăm lo thiết thực cho người cao tuổi

Cùng với chuyển động của chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của các cấp Hội Người cao tuổi không chỉ là hoàn thiện bộ máy, phân công nhiệm vụ, quan trọng hơn là nhanh chóng đưa tổ chức Hội hoạt động ổn định, bảo đảm công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi được duy trì liên tục, không bị gián đoạn. Toàn tỉnh hiện duy trì 1.456 chi hội người cao tuổi với trên 67.000 hội viên; gần 300 câu lạc bộ với trên 12.000 người tham gia, trong đó có 45 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Hội Người cao tuổi phường Nùng Trí Cao có 30 chi hội với 2.257 hội viên. Ngay sau khi kiện toàn, Hội nhanh chóng ổn định và triển khai các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Nùng Trí Cao Hoàng Minh Ngọc cho biết: Chăm sóc người cao tuổi cần gắn với phát huy vai trò, bởi khi được tạo điều kiện phù hợp, người cao tuổi vẫn có thể đóng góp nhiều kinh nghiệm, uy tín cho gia đình và cộng đồng. Hội chú trọng duy trì các hoạt động giao lưu, văn hóa, thể thao, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, khuyến khích hội viên tham gia các công việc chung của địa phương.

6 tháng năm 2026, toàn tỉnh trao 1.105 suất quà, tổng trị giá 565 triệu đồng cho người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách trong dịp Tết nguyên đán. Hội Người cao tuổi tỉnh trao gần 1.000 suất quà, trị giá trên 500 triệu đồng. Ở cơ sở, các chi hội tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau trên 300 triệu đồng từ nguồn đóng góp của hội viên. Hơn 6.500 người cao tuổi được khám sức khỏe; hơn 4.000 người được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, thể hiện sự trân trọng đối với người cao tuổi trong đời sống gia đình và cộng đồng. Với những người cao tuổi neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, sự động viên kịp thời càng có ý nghĩa, nhất là khi tuổi cao kéo theo những hạn chế về sức khỏe và khả năng tự chăm sóc.

Tuổi cao nhưng không đứng ngoài cuộc

Nếu chăm sóc là nền tảng để người cao tuổi có cuộc sống ổn định, phát huy vai trò lại là cách để những năm tháng kinh nghiệm tiếp tục tạo ra giá trị. Ở cơ sở, nhiều người cao tuổi vẫn tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, xây dựng đời sống văn hóa. Người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đóng góp ý kiến tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ở nhiều thôn, xóm, tiếng nói của người cao tuổi có "sức nặng" bởi đó là những người đã sống lâu năm tại địa bàn, hiểu phong tục, hoàn cảnh từng gia đình và có kinh nghiệm xử lý những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng. Một người cao tuổi có thể không đủ sức tham gia những công việc nặng, nhưng vẫn có thể truyền kinh nghiệm sản xuất cho con cháu; góp ý trong công việc chung của xóm, bản; vận động gia đình thực hiện nếp sống văn minh; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Người cao tuổi tham gia hoạt động văn nghệ tại địa phương.

Bà Hà Thị Hoa, xóm Mỏ Sắt, xã Nam Tuấn, năm nay gần 70 tuổi chia sẻ: Tôi cố gắng giữ gìn sức khoẻ, tham gia hoạt động của hội nhóm, giúp đỡ những việc gia đình trong khả năng, còn lại chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm cho các con cháu.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được các địa phương duy trì. Người cao tuổi tích cực tham gia các câu lạc bộ, giao lưu, biểu diễn trong các hoạt động cộng đồng, qua đó rèn luyện sức khỏe, sống vui, sống có ích, gắn kết với cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Phần, Chi hội Người cao tuổi xóm Tân Hồng, xã Hòa An cho rằng: Đây chính là sân chơi để người cao tuổi phát huy vai trò, thế mạnh của mình trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi trong thời kỳ mới, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo việc làm và khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2026 - 2035.

Người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn có thể tham gia vào những nhiệm vụ phát triển phù hợp với khả năng, kinh nghiệm và điều kiện của mình. Chuyển đổi số với người cao tuổi có thể bắt đầu từ những việc gần gũi với cuộc sống; chuyển đổi xanh có thể bắt đầu từ việc giữ gìn môi trường sống, vận động gia đình và cộng đồng thực hiện những thói quen tốt. Còn các mô hình liên thế hệ tạo điều kiện để người cao tuổi vừa đóng góp kinh nghiệm, vừa được hỗ trợ tiếp cận những phương thức mới.

Tổ chức Hội ổn định là điều kiện cần, nhưng để Hội thực sự phát huy vai trò, hoạt động phải tiếp tục hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm và gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Hội Người cao tuổi tỉnh chỉ đạo các Hội xã, phường sắp xếp, kiện toàn chi hội tại khu dân cư theo thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; khuyến khích người cao tuổi tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hoàng Thị Bình cho biết: Hội tiếp tục xác định chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với yêu cầu đổi mới hoạt động Hội. Cùng với củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở, Hội chú trọng phát triển các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và khả năng của mình trong gia đình, cộng đồng. Từng bước triển khai những nội dung phù hợp với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tạo việc làm và khởi nghiệp, qua đó mở rộng không gian để người cao tuổi tiếp tục tham gia, đóng góp cho xã hội.