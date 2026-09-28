Phát huy nguồn lực, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

Chiều 28/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250/2025/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: T.L

Dự thảo Kế hoạch nhằm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương; qua đó, tối ưu nguồn nhân lực đối ngoại trên địa bàn tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế chuyên nghiệp, có năng lực chuyên môn cao. Đồng thời, tỉnh hướng tới thu hút chuyên gia giỏi, khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và góp phần bảo đảm an ninh biên giới quốc gia.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục báo cáo nội dung của Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ. Ảnh: T.L

Theo dự thảo, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có tối thiểu 40% người làm công tác đối ngoại trực tiếp, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu hằng năm.

Các nội dung trọng tâm gồm: Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 258/2026/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại; triển khai cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, sử dụng các nhà khoa học, chuyên gia về hội nhập quốc tế; rà soát, lập danh sách và thực hiện chính sách đối với người làm công tác đối ngoại trực tiếp, thường xuyên; thực hiện quy trình quản lý, xét duyệt cán bộ sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm; đồng thời, xây dựng báo cáo định kỳ hằng năm về kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách, gửi Bộ Ngoại giao tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận cuộc họp. Ảnh: T.L

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng chí thống nhất 6 nội dung trọng tâm được nêu trong dự thảo, đồng thời, yêu cầu các nội dung khi xây dựng phải bảo đảm rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và trách nhiệm phối hợp cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát, hoàn thiện dự thảo theo đúng quy định. Những nội dung đã bảo đảm cơ sở pháp lý cần được triển khai ngay; đối với những vấn đề chưa phù hợp hoặc vượt thẩm quyền, tổng hợp để xin ý kiến hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi cao nhất khi Kế hoạch được ban hành.

Sở Ngoại vụ được giao tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.