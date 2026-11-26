Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng điều hành cuộc họp báo

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5.

Dự và phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao dự kiến chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 từ ngày 8 đến 10/12/2026 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu

Hội nghị dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa phương. Phiên Khai mạc và Bế mạc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp. Khoảng 300-400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và 400-500 đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài. Đại biểu kiều bào gồm trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, người hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội nghị hướng tới cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan. Qua đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương; kết nối trí tuệ, nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, đây là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị để góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có hơn 6,3 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, sự kiện hướng tới lan tỏa thông điệp xuyên suốt rằng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Qua đó, cộng đồng cùng đồng hành, đồng kiến tạo, gắn kết với quê hương và hội nhập thành công, đồng thời kết nối thế mạnh của kiều bào với nhu cầu phát triển của đất nước nhằm hướng tới những kết quả thực chất sau khi hội nghị kết thúc.

Trao đổi với báo chí

Ý nghĩa và thành công của Hội nghị không chỉ được thể hiện qua các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Quan trọng hơn là việc chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất và kết nối thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Vì vậy, việc tiếp tục theo dõi, thúc đẩy và triển khai các kết quả sau Hội nghị, tăng cường kết nối kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước sẽ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Hội nghị tổ chức 3 phiên chuyên đề. Phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược" dự kiến do Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia chủ trì. Phiên này tập trung kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phiên chuyên đề "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò 'đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam', góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia" do Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng chủ trì. Các nội dung trao đổi về kết nối cội nguồn, gìn giữ bản sắc, tiếng Việt, phát huy bản lĩnh quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, cả trong không gian truyền thống và số.

Phiên "Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước" sẽ do Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương và Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chủ trì. Phiên này tập trung phát huy thế mạnh doanh nhân kiều bào trong phát triển thị trường, mạng lưới phân phối, kết nối chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác với địa phương, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, thúc đẩy kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào hiệu quả, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.