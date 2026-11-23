Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao đời sống tinh thần và củng cố sự gắn kết cộng đồng. Nguồn tài nguyên văn hóa phong phú từ tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục, phong tục tập quán đến nghề thủ công truyền thống chứa đựng tiềm năng to lớn để phát triển sinh kế bền vững.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đang đặt ra câu hỏi lớn liên quan đến chính sách: Làm sao để vừa gìn giữ cốt cách di sản, vận động loại bỏ các hủ tục lạc hậu, vừa tạo ra lợi ích kinh tế thực chất cho người dân? Làm thế nào để di sản văn hóa phi vật thể có thể tham gia công nghiệp văn hóa mà không tách khỏi những cộng đồng đã sáng tạo, trao truyền và nuôi dưỡng di sản?

Nhận diện kho tàng di sản và nghịch lý trong chuyển hóa nguồn lực

Các địa phương sở hữu kho tàng văn hóa phi vật thể rất phong phú, đa dạng, nhưng sự "giàu có" ấy chưa tự động chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế cho đồng bào.

PGS.TS Nguyễn Trường Giang, Trưởng Khoa Nhân học và Tôn giáo học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), phân biệt 3 nấc giá trị: giá trị văn hóa, tài nguyên văn hóa và nguồn lực văn hóa. Một tri thức hay biểu tượng văn hóa chỉ trở thành tài nguyên khi được nhận diện, có khả năng huy động, và chỉ thành nguồn lực khi được tổ chức bằng con người, thể chế, công nghệ, vốn và thị trường. Sự phân biệt này rất quan trọng vì ngăn việc nhìn nhận toàn bộ di sản như một kho nguyên liệu kinh tế để khai thác thương mại ồ ạt.

PGS.TS Nguyễn Trường Giang, Trưởng Khoa Nhân học và Tôn giáo học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

"Không phải thành tố nào cũng có thể hoặc nên thương mại hóa. Ví dụ như các bài thuốc gia truyền, biểu tượng tâm linh, đồ thờ hay nghi lễ... có thể cần những giới hạn tiếp cận khác nhau", ông Giang nhận định.

Dẫn chứng từ tỉnh Lào Cai cho thấy, địa phương đã kiểm kê 510 di sản văn hóa phi vật thể, nhưng có tới 56,3% thuộc nhóm tập quán xã hội. Nhiều thực hành gắn với nghi lễ dòng họ hay các điều cấm kỵ tâm linh của đồng bào.

Do đó, công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số cần phân loại rõ: di sản nào có thể phát triển thành sản phẩm du lịch, di sản nào chỉ giới thiệu có kiểm soát, và di sản nào cần ưu tiên bảo vệ phục hồi.

Ông Giang phân tích: "Vấn đề hiện nay không phải là thiếu chính sách hoàn toàn, mà là các chính sách về di sản, về sở hữu trí tuệ, dữ liệu, doanh nghiệp và du lịch thương mại chưa gặp nhau ở một cơ chế đồng nhất. Chính tại đoạn giữa này thì cộng đồng sẽ rất dễ bị mất lợi ích, lợi thế khi mà di sản được chuyển thành hàng hóa hoặc là nội dung sáng tạo".

Xây dựng chuỗi chuyển hóa giá trị và đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng

Để phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch sinh kế, PGS.TS Nguyễn Trường Giang đề xuất chuỗi chuyển hóa 7 khâu: từ nhận diện kiểm kê; bảo vệ, truyền dạy; phân loại thành tố có thể sử dụng; đồng sáng tạo, sản xuất; xác lập quyền, thương hiệu và phân phối; tiêu dùng và tạo giá trị; đến chia sẻ lợi ích và tái đầu tư. Điểm mấu chốt là khâu tái đầu tư phải quay trở lại nuôi dưỡng cho khâu nhận diện kiểm kê.

Thực tế cho thấy chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào kiểm kê và truyền dạy, trong khi các khâu ở giữa như đồng sáng tạo, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phân phối còn yếu. Điều này khiến cộng đồng - chủ thể sáng tạo di sản - dễ bị yếu thế khi di sản chuyển thành hàng hóa.

PGS.TS Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh vị thế chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số: "Cộng đồng không thể chỉ được xác nhận là chủ thể bảo tồn, sau đó lại trở thành bên yếu thế khi giá trị kinh tế được tạo ra".

Khuyến khích phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng (OCOP) là hướng đi hiệu quả nhằm cải thiện sinh kế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, mô hình phát triển bền vững phải đạt đồng thời ba kết quả: kinh tế; quyền của cộng đồng; và sức sống di sản.

Ông Giang lưu ý 3 câu hỏi cần lời giải thỏa đáng: Giá trị kinh tế được tạo ra và giữ lại ở đâu? Cộng đồng có quyền lựa chọn, phê duyệt và thương lượng đến mức nào? Và hoạt động mới có làm tăng sức sống của di sản hay không?

"Không phải đưa càng nhiều di sản ra thị trường thì càng tốt. Điều quan trọng là phân loại đúng mức độ có thể sử dụng và giới hạn văn hóa. Cộng đồng phải có quyền thực chất chứ không phải chỉ có sự hiện diện hay sự tự tham gia về mặt hình thức. Và cuối cùng thì phần giá trị được tạo ra phải quay trở lại với người thực hành, người học nghề và không gian văn hóa đã nuôi dưỡng di sản", ông Giang đúc kết bài học kinh nghiệm nhằm tạo nền tảng nâng cao đời sống tinh thần và phát triển cộng đồng bền vững cho bà con dân tộc thiểu số.