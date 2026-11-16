Phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, giá lợn hơi tại Lào Cai đã tăng trở lại sau đợt giảm kéo dài. Tuy nhiên, chi phí đầu vào còn cao, khả năng tiêu thụ không chắc chắn khiến người chăn nuôi phải cân nhắc thời điểm và quy mô tái đàn.