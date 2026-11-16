Phát huy nguồn lực đất đai, tạo động lực tăng trưởng
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh việc khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống, nhiều địa phương đang tập trung khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực sẵn có trong đó có đất đai. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch, các địa phương vừa nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác quỹ đất, vừa tạo nguồn thu cho ngân sách, tái đầu tư hạ tầng và các công trình dân sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-nguon-luc-dat-dai-tao-dong-luc-tang-truong-246261116143911763.htm