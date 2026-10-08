Phát huy nguồn lực chương trình mục tiêu quốc gia

Mù Cả là xã vùng cao biên giới, điều kiện sản xuất còn không ít khó khăn. Địa hình chia cắt, giao thông đến các khu sản xuất hạn chế, nguồn nước sinh hoạt ở một số nơi chưa ổn định khiến việc phát triển kinh tế gặp nhiều trở ngại. Từ thực tế đó, xã xác định việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phải hướng vào những nhu cầu thiết yếu, phù hợp với điều kiện từng bản, ưu tiên những nội dung có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của bà con.

Những năm qua, nhân dân trong xã được quan tâm đầu tư nhiều chương trình, chính sách từ điện chiếu sáng, trường học và trang thiết bị y tế; hỗ trợ phát triển sinh kế thông qua các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, như mô hình nuôi ong. Từ nguồn hỗ trợ, bà con chú trọng lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2026, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã hỗ trợ giống ngô cho 25 hộ tại các bản: Ma Ký, Mù Cả, Xi Nế, với tổng diện tích 18,8ha, kinh phí 118 triệu đồng. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào, giúp người dân duy trì sản xuất, khai thác hiệu quả diện tích đất hiện có.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, xã ưu tiên sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất bản Phìn Khò, đường giao thông trục bản, đường nội bản với tổng nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được cải thiện giúp thuận lợi hơn trong đi lại, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất và đưa nông sản về sau thu hoạch. Các công trình thủy lợi cũng được sửa chữa, nâng cấp góp phần bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; hệ thống kè chống sạt lở, rãnh thoát nước được đầu tư nhằm bảo vệ công trình, hạn chế tác động của mưa lũ, từng bước nâng cao khả năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Anh Lỳ Thanh Long ở bản Xi Nế, chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư đường giao thông nên việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn. Từ sự hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, giúp dân bản có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn”.

Không chỉ tập trung cho sản xuất và hạ tầng, các chương trình đầu tư còn được triển khai trong lĩnh vực văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Từ đầu năm đến nay, xã phân bổ 280 triệu đồng mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa các bản; trang bị nhạc cụ dân tộc cho nhà văn hóa cộng đồng tại các bản: Tó Khò, Xi Nế, Mù Cả, Ma Ký, Tè Xá, Mò Su, Gò Cứ và Phìn Khò. Nhờ đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các bản được duy trì, phát huy, nhất là vào các dịp lễ, tết, góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Dưỡng - Chủ tịch UBND xã Mù Cả cho biết: “Những năm qua, xã tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia vào những hạng mục thiết yếu, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân của xã đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 27%. Thời gian tới, xã tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ bà con phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững”.

Việc ưu tiên đầu tư cho sản xuất, hạ tầng và các nhu cầu thiết yếu từng bước mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần cải thiện đời sống, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.