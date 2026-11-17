Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 được tổ chức tại Phnom Penh trong các ngày 15 và 16/11 vừa qua. Báo chí, truyền thông cũng như giới học giả Campuchia có nhiều bài viết nhấn mạnh những tiềm năng hợp tác rộng mở trong không gian Cộng đồng Pháp ngữ.