Phát huy nghiệp vụ an ninh trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình
Tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại những quốc gia chìm trong xung đột là một nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm. Những sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam không chỉ khẳng định bản lĩnh, sự tinh nhuệ, kỷ luật thép, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm với bạn bè quốc tế. Mỗi chiến sĩ, mỗi nhiệm vụ được hoàn thành là minh chứng rõ nét cho năng lực hội nhập và sức chiến đấu của lực lượng Công an trên môi trường quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-nghiep-vu-an-ninh-trong-su-menh-gin-giu-hoa-binh-246261117220112592.htm