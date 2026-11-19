Tiến sĩ Thân Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Hà.

Tôi sinh năm 1985. Năm 2006, tôi được cử sang Liên bang Nga học tập. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, tôi tiếp tục được đào tạo chuyên gia, nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Tự động hóa và Điều khiển. Sau hơn 12 năm ở Nga, tôi trở về nước, nhận công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự (Bộ Quốc phòng). Từ khi chuyển về quê hương Bắc Ninh, tôi lần lượt làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh và hiện nay là Phó Chủ tịch UBND phường Vân Hà. Trong quá trình công tác, tôi vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen các năm 2025, 2026.

Từ trải nghiệm học tập, nghiên cứu và làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, tôi cho rằng, để thu hút và giữ chân nhân tài trong khu vực công rất cần môi trường làm việc để họ có cơ hội phát huy năng lực. Người được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu thường mong muốn kiến thức, kinh nghiệm của mình được vận dụng vào thực tiễn, tạo ra những giá trị cụ thể. Vì vậy, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có sự phối hợp tốt giữa các thành viên, khuyến khích học hỏi, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy sở trường sẽ là động lực quan trọng để người có năng lực yên tâm gắn bó, cống hiến lâu dài.

Thực tiễn tại xã, phường hiện nay cho thấy, việc thu hút cán bộ có trình độ cao về cơ sở mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu mới. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng và tính chất nhiệm vụ ở xã, phường có nhiều thay đổi; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được điều chỉnh, nhiều lĩnh vực đòi hỏi cán bộ phải liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và khả năng xử lý tình huống.

Với những người được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài hoặc trong các lĩnh vực chuyên môn đặc thù, việc thích nghi và vận dụng kiến thức chuyên ngành vào công việc quản lý nhà nước ở cơ sở cũng cần có thời gian và điều kiện phù hợp. Theo tôi, hiệu quả thu hút nhân lực chất lượng cao được thể hiện rõ nhất ở khâu bố trí, sử dụng và phát huy năng lực sau khi tuyển dụng, tiếp nhận. Khi được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, sở trường, mỗi cán bộ sẽ có điều kiện vận dụng tốt hơn kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy. Việc đảm nhận những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, có tính chuyên sâu cũng là cơ hội để người có năng lực thử sức.

Thu hút nhân tài không chỉ dừng lại ở việc đưa người có trình độ cao về làm việc, mà quan trọng hơn là phát huy được năng lực của cán bộ trong thực tiễn. Khi được bố trí công việc phù hợp, có cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ tương xứng với khả năng, được ghi nhận, mỗi người sẽ có thêm động lực gắn bó lâu dài. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khu vực công tạo dựng sức hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn và khát vọng cống hiến cho quê hương.