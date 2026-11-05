Phát huy lợi thế và khai thác dư địa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân năm 2027 tại xã Tây Phương đang diễn ra an toàn, nghiêm túc. Đáng chú ý, đợt tuyển quân năm nay ghi nhận điểm sáng từ sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào viết đơn tình nguyện trong lực lượng thanh niên các làng nghề.