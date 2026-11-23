Ngày 1/12/2026, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - Mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô”. Với 3 phiên thảo luận chính, Hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Thủ đô. Nhân sự kiện trên, Báo Đại biểu Nhân dân đã có loạt bài viết 3 về nội dung này.

Mở ra thị trường du lịch từ dòng khách sẵn có

Trong mạng lưới hàng không quốc tế, hành khách trung chuyển thường được nhìn nhận là nhóm khách sử dụng sân bay để chuyển tiếp giữa các chuyến bay. Nhưng khi mạng đường bay ngày càng mở rộng, nhu cầu kết nối gia tăng và trải nghiệm hành trình được coi trọng hơn, khoảng thời gian chờ nối chuyến cũng có thể trở thành cơ hội để khám phá điểm đến.

Nếu điều kiện nhập cảnh, thủ tục, vận chuyển và dịch vụ được tổ chức thuận tiện, hành khách hoàn toàn có thể tận dụng quỹ thời gian chờ để tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, lưu trú hoặc tiếp cận những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Từ một khoảng thời gian vốn chỉ dành cho việc chờ đợi, hành trình hàng không có thể được nối dài bằng những trải nghiệm tại điểm đến.

Trong mạng lưới hàng không quốc tế, hành khách trung chuyển thường được nhìn nhận là nhóm khách sử dụng sân bay để chuyển tiếp giữa các chuyến bay. Ảnh: NIA

Đây là hướng khai thác đáng chú ý đối với Hà Nội khi thành phố có lợi thế về vị trí kết nối vùng, mạng lưới hàng không quốc tế, cùng hệ thống di sản, văn hóa, ẩm thực và dịch vụ đa dạng. Khai thác hiệu quả khách trung chuyển không chỉ giúp mở rộng nguồn khách du lịch, mà còn tạo thêm dư địa cho các lĩnh vực vận tải, lưu trú, thương mại, dịch vụ, văn hóa và kinh tế ban đêm cùng phát triển.

Đáng chú ý, thị trường này không đòi hỏi Hà Nội phải tạo dựng một điểm đến hoàn toàn mới. Những giá trị hấp dẫn của Thủ đô đã hiện hữu, từ không gian văn hóa, di sản, ẩm thực đến nhịp sống đô thị. Điều cần làm là đưa những giá trị ấy đến gần hơn với hành khách trung chuyển, trong một quỹ thời gian hạn chế và với yêu cầu cao về sự thuận tiện, chính xác, an toàn.

Bởi vậy, khai thác khách trung chuyển không đơn thuần là một hoạt động xúc tiến du lịch. Đó là bài toán kết nối năng lực hàng không với sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời đòi hỏi khả năng tổ chức và cung ứng dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của hành khách.

Lợi thế kết nối cần được chuyển hóa thành dòng khách ổn định

Lợi thế về mạng lưới hàng không là nền tảng quan trọng để Thủ đô Hà Nội tiếp cận dòng khách quốc tế. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện có bình quân khoảng 305 chuyến bay chở khách mỗi ngày, gồm 153 chuyến đi và 152 chuyến đến. Mạng kết nối đa dạng, với nhiều hãng hàng không khai thác thường lệ, tạo cơ sở để nghiên cứu tổ chức các hành trình nối chuyến và xây dựng sản phẩm phục vụ hành khách có thời gian chờ phù hợp.

Quy mô khách nối chuyến qua Nội Bài cũng đang tăng nhanh. Năm 2023, lượng khách nối chuyến đạt 224.848 lượt; năm 2024 đạt 271.160 lượt; năm 2025 tăng lên 397.688 lượt, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 33%/năm trong giai đoạn 2023 - 2025. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 412.613 lượt, vượt 3,75% so với tổng lượng khách nối chuyến của cả năm 2025.

Thời gian qua, quy mô khách nối chuyến qua Nội Bài tăng nhanh qua từng năm. Ảnh: Nasco

Những con số trên cho thấy, dòng khách trung chuyển qua Nội Bài đang ngày càng lớn, mở ra dư địa để Hà Nội nghiên cứu khả năng chuyển một bộ phận hành khách thành khách tham quan, sử dụng dịch vụ và chi tiêu tại thành phố.

Cùng với sự gia tăng của lượng khách, năng lực phục vụ hành khách quốc tế tại sân bay cũng được cải thiện. Nhà ga hành khách T2 được mở rộng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm, bổ sung quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và thiết bị tự động hóa. Đây là những điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu đi lại và kết nối ngày càng tăng.

Mạng đường bay quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận các thị trường khách. Theo thông tin của Vietnam Airlines, Hãng có 77 đường bay quốc tế, kết nối trực tiếp 44 điểm đến tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm 2026, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, gồm các đường bay Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội - Ahmedabad và Hà Nội - Hàng Châu, đồng thời tăng tần suất trên một số đường bay trọng điểm.

Mạng bay rộng hơn đồng nghĩa với cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách có nhu cầu kết nối qua Hà Nội. Tuy nhiên, đường bay, nhà ga và năng lực phục vụ mới chỉ tạo nên điều kiện ban đầu. Để khai thác hiệu quả dòng khách này, thành phố cần xác định đúng thị trường, tuyến bay, thời gian nối chuyến, điều kiện nhập cảnh và khả năng cung ứng dịch vụ tương ứng.

Lợi thế kết nối chỉ thực sự có giá trị khi được nối tiếp bằng khả năng tiếp cận điểm đến, sản phẩm và dịch vụ. Tăng năng lực phục vụ hành khách trung chuyển chưa đồng nghĩa với tăng lượng khách du lịch đến Hà Nội. Do đó, cơ hội chỉ được hiện thực hóa khi hành khách có thể dễ dàng lựa chọn một hành trình, rời sân bay trải nghiệm Thủ đô và trở lại đúng thời gian cho chuyến bay tiếp theo.

Mang đến trải nghiệm đa dạng trong khoảng thời gian ngắn

Nếu mạng lưới hàng không tạo nguồn khách, sức hấp dẫn của điểm đến sẽ quyết định hành khách có lựa chọn dành thời gian trải nghiệm Hà Nội hay không. Đây cũng là lợi thế mà Thủ đô có thể khai thác từ chính những giá trị đã được hình thành qua nhiều năm phát triển du lịch.

Với bề dày văn hóa, lịch sử, cảnh quan, ẩm thực và đời sống đô thị, Hà Nội có khả năng mang đến những trải nghiệm đa dạng ngay cả trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Hành khách có thể tiếp cận không gian Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, một số di tích lịch sử, thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm nghệ thuật, mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoặc khám phá những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của người Hà Nội.

Đặc điểm này khá phù hợp với nhu cầu của khách trung chuyển. Thay vì một hành trình dài với nhiều điểm tham quan, họ thường cần một trải nghiệm có tính nhận diện cao, thuận tiện, được tổ chức trong quỹ thời gian xác định và không ảnh hưởng đến chuyến bay tiếp theo. Trong đó, không gian Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, khu phố cổ có sức nhận diện cao, khả năng kết nối nhiều hoạt động trong phạm vi tương đối tập trung. Nếu được tổ chức thành các cụm trải nghiệm gắn với di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, mua sắm và dịch vụ, khu vực này có thể trở thành lựa chọn phù hợp cho hành khách có thời gian nối chuyến.

Hành khách bay nối chuyến có thể tiếp cận không gian Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, một số di tích lịch sử, thưởng thức ẩm thực truyền thống, trải nghiệm nghệ thuật, mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Lao động

Với khách trung chuyển, giá trị của một hành trình không nằm ở việc đi được bao nhiêu điểm, mà ở chất lượng trải nghiệm trong khoảng thời gian họ có. Một chuyến tham quan ngắn nhưng thuận tiện di chuyển, thông tin rõ ràng, dịch vụ đáng tin cậy và bảo đảm thời gian quay lại sân bay có thể tạo ấn tượng sâu sắc hơn một lịch trình dày đặc nhưng thiếu tính khả thi.

Từ đặc điểm đó, Hà Nội có thể nghiên cứu xây dựng sản phẩm theo từng khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như trải nghiệm nhanh 4 - 6 giờ; city tour 6 - 8 giờ; hành trình 12 - 24 giờ kết hợp tham quan, ẩm thực, lưu trú và kinh tế ban đêm; hoặc hành trình 24 - 48 giờ, dài hơn, mở rộng tới các điểm đến tiêu biểu của Hà Nội và địa phương lân cận. Cách tiếp cận theo thời lượng không chỉ giúp hành khách dễ lựa chọn, mà còn tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp với khả năng tổ chức thực tế, hạn chế rủi ro về thời gian và đáp ứng đặc thù của từng chuyến nối chuyến. Một hành trình được thiết kế đúng nhu cầu sẽ có giá trị hơn việc đưa những tour thông thường vào một quỹ thời gian ngắn.

Mở rộng cách tiếp cận thị trường, kết nối các lĩnh vực dịch vụ

Hà Nội không thiếu nguồn lực để phát triển các sản phẩm du lịch, tuy nhiên, vấn đề là những nguồn lực hiện có cần được kết nối theo một cách tiếp cận khác, phù hợp hơn với nhu cầu và hành vi của hành khách trung chuyển. Năm 2025, Hà Nội đón 33,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 7,9 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 134,5 nghìn tỷ đồng. Thành phố có 3.769 cơ sở lưu trú với khoảng 72.400 phòng, 2.015 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 593 doanh nghiệp lữ hành nội địa và khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch.

Trong 10 tháng năm 2026, Hà Nội đón và phục vụ 30,36 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt 7,57 triệu lượt, tăng 21,4%; tổng thu từ khách du lịch đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Đồng thời, hệ thống lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, điểm đến và dịch vụ của thành phố tương đối đa dạng. Các sản phẩm du lịch văn hóa - di sản, MICE, du lịch đêm, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm cũng đang được phát triển, tạo nguồn lực có thể kết nối với khách trung chuyển.

Khách nước ngoài tham gia trải nghiệm viết thư pháp tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dù vậy, khách trung chuyển có đặc điểm khác biệt so với khách du lịch thông thường. Họ không chủ động lên kế hoạch lưu trú dài ngày tại Hà Nội; thời gian trải nghiệm hạn chế, mức độ chấp nhận rủi ro trễ chuyến thấp, đồng thời cần thông tin rõ ràng, dịch vụ đặt nhanh, chi phí minh bạch và hành trình có thể rút ngắn hoặc điều chỉnh. Vì vậy, không thể chỉ lấy một tour thông thường rồi giảm thời lượng để trở thành sản phẩm dành cho khách trung chuyển. Một hành trình phù hợp phải được thiết kế từ thời gian nối chuyến thực tế, tính đầy đủ thời gian nhập cảnh, nhận hành lý, di chuyển, tham quan, ăn uống, quay lại sân bay và làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo.

Đây là sự thay đổi từ tư duy “có điểm tham quan thì xây tour” sang “có khoảng thời gian và nhu cầu cụ thể của khách thì thiết kế trải nghiệm tương ứng”. Sự khác biệt không chỉ nằm ở thời lượng sản phẩm, mà còn ở phương thức tổ chức và cung ứng dịch vụ du lịch. Khi hành khách rời sân bay để tham quan, nhu cầu có thể mở rộng sang vận chuyển, ăn uống, mua sắm, lưu trú, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và tiêu dùng sản phẩm địa phương. Giá trị của dòng khách trung chuyển vì thế không chỉ được tính bằng số lượt khách được đưa ra khỏi sân bay, mà còn ở mức độ sử dụng dịch vụ, chi tiêu, hài lòng và mong muốn trở lại Hà Nội trong những hành trình dài hơn.

Muốn khai thác hiệu quả, TP. Hà Nội cần hiểu rõ hơn về thị trường có khả năng chuyển đổi thành khách du lịch, cụ thể như hành khách đến từ tuyến bay nào, quốc tịch và nhóm khách ra sao, thời gian nối chuyến bao lâu, điều kiện nhập cảnh như thế nào, nhu cầu tham quan, ăn uống, mua sắm và khả năng sử dụng dịch vụ ở mức nào.

Cùng với việc xác định thị trường, các kênh giới thiệu và phân phối sản phẩm cũng cần được kết nối, từ hãng hàng không, quá trình đặt vé, thông tin trước chuyến bay, sân bay, doanh nghiệp lữ hành đến các nền tảng du lịch. Hành khách cần dễ dàng tiếp cận sản phẩm, biết rõ điều kiện tham gia, thời gian, giá cả, điểm đón, dịch vụ và phương án quay lại sân bay. Sự thuận tiện trong tiếp cận thông tin có thể quyết định việc một hành khách lựa chọn trải nghiệm Hà Nội hay tiếp tục ở lại sân bay. Như vậy, lợi thế trung chuyển hàng không của Hà Nội không chỉ nằm ở vị trí hay số lượng chuyến bay, mà còn ở khả năng mở rộng cách tiếp cận thị trường, kết nối các lĩnh vực dịch vụ và gia tăng giá trị từ dòng khách đang hiện hữu.

Tuy nhiên, giữa tiềm năng và kết quả khai thác vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Dòng khách nối chuyến tăng nhanh, nguồn lực du lịch đa dạng, một số sản phẩm đã bước đầu hình thành, song quy mô khách tham gia chưa tương xứng với dư địa thị trường. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến mới chỉ là một phần của bài toán.

Một dòng khách đã hiện hữu. Vấn đề là làm thế nào để dòng khách ấy tạo thêm giá trị cho điểm đến. Để trả lời câu hỏi này, cần nhìn thẳng vào những rào cản từ thủ tục nhập cảnh, quy trình sân bay, kết nối giao thông đến khả năng tổ chức sản phẩm và phối hợp dịch vụ. Đây chính là những mắt xích quyết định liệu lợi thế trung chuyển của Nội Bài có thể chuyển hóa thành cơ hội phát triển du lịch thực chất cho Thủ đô hay không.