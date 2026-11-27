Không phải mọi hành khách nối chuyến đều là khách du lịch tiềm năng

Ngày 1/12/2026, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy lợi thế trung chuyển hàng không - Mở rộng cơ hội phát triển du lịch Thủ đô”. Với 3 phiên thảo luận chính, Hội thảo kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Thủ đô. Qua nghiên cứu báo cáo đề dẫn của Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt cơ bản đồng tình với những đánh giá, định hướng trong Báo cáo.

Dưới góc độ là ĐBQH, người làm công tác pháp luật và qua thực tiễn công tác tại Thành đoàn, huyện Mỹ Đức, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và phường Đống Đa, đại biểu tập trung phân tích yêu cầu chuyển lợi thế trung chuyển hàng không thành lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể cho Thủ đô, đồng thời bảo đảm tuân thủ pháp luật, an toàn hàng không và khả năng tổ chức thực hiện ở cơ sở.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (TP. Hà Nội)

Theo Báo cáo đề dẫn, lượng khách nối chuyến qua Nội Bài tăng từ 224.848 lượt năm 2023 lên 397.688 lượt năm 2025; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 412.613 lượt. Trong khi đó, chương trình Transit Tour của Vietnam Airlines mới phục vụ khoảng 900 lượt khách trong năm 2025.

"Hai số liệu này không thể dùng để tính trực tiếp tỷ lệ chuyển đổi của toàn sân bay, nhưng cho thấy dòng khách đang tăng nhanh hơn năng lực tổ chức sản phẩm du lịch trung chuyển. Đây vừa là dư địa phát triển, vừa là phép thử đối với chất lượng quản trị liên ngành của thành phố", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.

Theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt, cần thay đổi cách tiếp cận trong khai thác thị trường khách trung chuyển. Trên thực tế, hành khách nối chuyến trước hết cần một hành trình an toàn, bảo đảm không lỡ chuyến bay tiếp theo. Họ chỉ có thể trở thành khách tham quan khi đồng thời đáp ứng các điều kiện về nhập cảnh, có đủ thời gian thực tế, được cung cấp thông tin tin cậy và có sản phẩm du lịch phù hợp.

Một khoảng nối chuyến 8 giờ không đồng nghĩa với 8 giờ dành cho tham quan. Thời gian thực tế còn phải tính đến các thủ tục, di chuyển hai chiều, kiểm tra an ninh và khoảng dự phòng trong trường hợp giao thông hoặc lịch bay biến động. Vì vậy, thành phố cần phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị khai thác cảng xác định rõ thị trường khách có thể phục vụ, thay vì chỉ thống kê tổng lượt hành khách quá cảnh, nối chuyến.

Việc phân nhóm cần dựa trên nhiều tiêu chí như quốc tịch, điều kiện nhập cảnh, tuyến bay, thời gian chờ, giờ đến và giờ đi, nhu cầu cũng như khả năng chi tiêu. Đồng thời, phải phân biệt khách có thể tham quan khu vực nội đô với nhóm chỉ phù hợp sử dụng dịch vụ trong sân bay hoặc khu vực lân cận. Quá trình tổng hợp, chia sẻ dữ liệu phải đúng thẩm quyền và bảo đảm bảo vệ thông tin cá nhân.

Đại biểu nhấn mạnh, thay đổi quan trọng nhất là chuyển từ tư duy “có tour thì tìm khách” sang “hiểu đúng khách rồi mới thiết kế tour”. Chỉ khi xác định đúng quy mô và đặc điểm thị trường, thành phố mới có cơ sở tính toán hiệu quả kinh tế, nhu cầu đầu tư và mức độ hỗ trợ hợp lý.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế theo đúng thẩm quyền, không buông lỏng quản lý

Một vấn đề quan trọng khác là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hành khách nhưng không làm phát sinh những khoảng trống trong quản lý. ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, Điều 25 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã phân biệt rõ việc quá cảnh trong khu vực sân bay với trường hợp hành khách muốn vào Việt Nam tham quan, du lịch. Việc được miễn thị thực khi ở khu vực quá cảnh không đồng nghĩa với quyền tự động rời sân bay. Đây là ranh giới pháp lý phải được tôn trọng khi xây dựng sản phẩm và quảng bá dịch vụ. Đối với người thuộc diện miễn thị thực nhập cảnh hoặc đã có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, các điều kiện liên quan cũng phải được kiểm tra đầy đủ.

Từ góc độ lập pháp, đại biểu đề nghị rà soát toàn bộ chuỗi quy định về nhập cảnh, hàng không, du lịch, vận tải, lưu trú và quản lý dữ liệu; trên cơ sở đó phân định rõ ba nhóm vấn đề: những việc có thể triển khai ngay theo pháp luật hiện hành; những việc cần hướng dẫn, thống nhất quy trình giữa các bộ, ngành; và những nội dung thực sự cần nghiên cứu sửa đổi hoặc thí điểm chính sách mới. Theo đó, không nên kiến nghị sửa luật khi điểm nghẽn thực chất chỉ nằm ở sự thiếu phối hợp, nhưng cũng không thể yêu cầu doanh nghiệp tự xoay xở với những thủ tục vượt quá thẩm quyền của mình.

"Trường hợp nghiên cứu cơ chế tạo thuận lợi có điều kiện cho khách trung chuyển, cần xác định rõ đối tượng áp dụng, thời hạn lưu lại, phương thức kiểm soát, trách nhiệm của doanh nghiệp và cách xử lý khi hành khách thay đổi chuyến bay hoặc không quay lại đúng thời hạn. Những thay đổi liên quan đến thị thực, xuất nhập cảnh và an ninh hàng không phải do cơ quan Trung ương có thẩm quyền quyết định. Thành phố cần chủ động chuẩn bị phương án, dữ liệu và kiến nghị có căn cứ, không đặt ra một cơ chế riêng vượt khỏi giới hạn pháp luật", ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh

Không chỉ giải quyết bài toán khai thác khách tại Nội Bài, Hà Nội còn cần có tầm nhìn dài hạn về kết nối hàng không và du lịch trong vùng Thủ đô. Ảnh: NIA

Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Việt, điểm nghẽn lớn hiện nay không hẳn là thiếu điểm đến hấp dẫn, mà là hành khách chưa có một hành trình đủ rõ ràng, đáng tin cậy từ khi đặt vé cho đến lúc trở lại cửa lên máy bay. Vì vậy, cần thiết kế quy trình thống nhất, bao gồm cung cấp thông tin trước chuyến bay; kiểm tra điều kiện tham gia; đặt dịch vụ và thanh toán minh bạch; tiếp nhận tại Nội Bài; tổ chức vận chuyển, trải nghiệm; đưa khách trở lại sân bay đúng thời gian an toàn và hỗ trợ khi phát sinh sự cố. Mỗi khâu phải có đầu mối và trách nhiệm cụ thể. Thành phố có thể kết nối các nền tảng sẵn có, chưa cần vội vàng xây dựng một hệ thống công nghệ mới.

Từ thực tiễn công tác, đại biểu cho rằng muốn huy động các chủ thể cùng tham gia cần có mục tiêu thống nhất và cơ chế phối hợp thực chất. Một sản phẩm du lịch chỉ thực sự thành công khi có thể vận hành hiệu quả tại từng tuyến đường, điểm di tích, cơ sở kinh doanh và khu dân cư. Khách quốc tế có thể biết đến Hà Nội qua một video quảng bá, nhưng cảm nhận về Thủ đô lại được hình thành từ thái độ phục vụ, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự đô thị và chất lượng ứng xử ngay tại cơ sở.

Đối với khu vực nội đô, cần kiểm soát giờ cao điểm, điểm đón trả khách, không gian đi bộ, trật tự vỉa hè, chất lượng hàng hóa và giá niêm yết; tránh tạo thêm áp lực cho những tuyến phố vốn đông dân khi chưa có phương án tổ chức phù hợp. Trong khi đó, những địa bàn xa trung tâm có thế mạnh về văn hóa, cảnh quan nên phát triển sản phẩm dành cho khách có thời gian lưu trú dài hơn, không cố đưa vào hành trình nối chuyến ngắn. Sự khác biệt giữa nội thành và ngoại thành cần được phản ánh ngay trong thiết kế sản phẩm, thay vì áp dụng một mô hình chung cho mọi địa bàn. ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt

Đại biểu cũng lưu ý, khi triển khai nhiệm vụ, không thể chỉ giao thêm trách nhiệm cho xã, phường rồi coi như công việc đã hoàn thành. Nếu yêu cầu chính quyền cơ sở bảo đảm vệ sinh, an ninh trật tự, tổ chức điểm dừng và phối hợp xử lý phản ánh thì phải đi kèm quy chế phối hợp, cơ chế thông tin, nguồn lực và đầu mối chịu trách nhiệm tương ứng.

Vận dụng Luật Thủ đô phát triển sản phẩm có bản sắc, hỗ trợ có mục tiêu

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 mở ra cơ sở pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động hơn trong phát triển văn hóa, du lịch, hạ tầng vận tải và các loại hình dịch vụ mới. Trong đó, có thể nghiên cứu vận dụng các quy định tại Điều 15 về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; Điều 13 về giao thông, vận tải; Điều 27 về hoạt động kinh tế ban đêm và dịch vụ mới, cùng các quy định về liên kết vùng.

Tuy nhiên, cơ chế đặc thù không đồng nghĩa với việc mọi hình thức hỗ trợ đều được phép, càng không thể thay thế các quy định chuyên ngành về nhập cảnh, hải quan, hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế.

Trên cơ sở đó, đại biểu đề nghị Hà Nội phát triển danh mục sản phẩm không cần quá nhiều nhưng phải có khả năng bán và vận hành thực sự. Có thể nghiên cứu các trải nghiệm ngắn tại khu vực phù hợp; hành trình di sản – ẩm thực – văn hóa nội đô dành cho hành khách có đủ quỹ thời gian; chương trình qua đêm và hành trình liên vùng dành cho những người có thời gian lưu trú dài hơn.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt cho rằng lợi thế trung chuyển hàng không thành lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể cho Thủ đô. Ảnh: Xã Mỹ Đức

Các không gian như Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ, Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng những điểm văn hóa và làng nghề tiêu biểu có thể tạo nên những dấu ấn khác nhau. Tuy nhiên, mỗi tour cần công khai thời lượng thực tế, giá trọn gói, ngôn ngữ phục vụ, điều kiện hủy, phương án rút ngắn lịch trình và giờ trở về sân bay.

Về nguồn lực, ngân sách thành phố nếu được bố trí nên tập trung cho các nhiệm vụ công như hạ tầng thông tin, biển chỉ dẫn, chuẩn chất lượng, xúc tiến chung và hỗ trợ thử nghiệm theo tiêu chí minh bạch. Các hoạt động lữ hành, lưu trú, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa cần phát huy vốn và năng lực của doanh nghiệp trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng. Không nên lấy số hội nghị, số lượt quảng bá làm kết quả cuối cùng, càng không nên hỗ trợ dàn trải những sản phẩm chưa chứng minh được nhu cầu.

Để các định hướng sớm được cụ thể hóa, ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị sau Hội thảo, UBND thành phố giao một cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, vận tải và chính quyền các xã, phường có điểm đến. Trước mắt, có thể xác lập kế hoạch khoảng 60 ngày để hoàn thành việc phân nhóm khách, rà soát pháp lý, lựa chọn một số tuyến bay và bộ sản phẩm khả thi, đồng thời làm rõ những vấn đề cần báo cáo, xin ý kiến Trung ương. Đây là mốc đề xuất để nghiên cứu, không thay thế quy trình phê duyệt theo quy định pháp luật.

Khi bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý và tổ chức, thành phố có thể triển khai thí điểm trong phạm vi hẹp, với số lượng doanh nghiệp, hành trình và khung giờ được kiểm soát; sau đó đánh giá trước khi nhân rộng. Bộ chỉ tiêu đánh giá cần đo lường số khách thực sự đủ điều kiện tham gia, tỷ lệ đăng ký và sử dụng dịch vụ, mức chi tiêu, mức độ hài lòng, khả năng quay lại sân bay đúng giờ và các sự cố phát sinh. Trong đó, an toàn, tuân thủ pháp luật và đúng giờ là những điều kiện bắt buộc, không thể đánh đổi để có thêm lượt khách.

Đối với Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, đại biểu đề nghị tổng hợp kiến nghị thành hai danh mục riêng: các vấn đề liên quan đến luật, chính sách và thủ tục thuộc thẩm quyền Trung ương; các vấn đề về điều phối, dịch vụ, nguồn lực và tổ chức thực hiện thuộc thẩm quyền thành phố. Trên cơ sở đó, theo dõi việc tiếp thu, giải quyết của từng cơ quan và lựa chọn những nội dung cần giám sát. Cách làm này sẽ giúp kết quả Hội thảo không dừng lại ở một bản kiến nghị tổng hợp mà trở thành những công việc có trách nhiệm, thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Về dài hạn, việc chuẩn bị kết nối Nội Bài – Gia Bình và phát triển các sản phẩm Hà Nội – Bắc Ninh cần được đặt trong tư duy phát triển vùng. Hai cửa ngõ hàng không cần được nghiên cứu như những bộ phận có thể bổ trợ nhau trong mạng lưới giao thông, dịch vụ và điểm đến; tránh đầu tư hoặc quảng bá rời rạc khi chưa xác định rõ nhu cầu, lịch trình vận tải và cách thức phân chia lợi ích.

Hà Nội không thiếu những giá trị văn hóa, lịch sử và trải nghiệm hấp dẫn. Điều còn thiếu là một phương thức tổ chức đủ đồng bộ để biến thời gian chờ nối chuyến thành cuộc gặp gỡ đáng nhớ với Thủ đô. Theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt, thước đo thành công không phải là có bao nhiêu tour được đặt tên, mà là có bao nhiêu hành khách đủ điều kiện được phục vụ an toàn, hài lòng, có chi tiêu thực tế và mong muốn quay trở lại Hà Nội trong một chuyến đi dài hơn.

Chỉ khi đồng thời giải quyết được ba vấn đề: thể chế thông suốt, chuỗi dịch vụ tin cậy và chính quyền cơ sở có đủ điều kiện thực thi, lợi thế trung chuyển hàng không mới thực sự trở thành động lực phát triển du lịch và dịch vụ của Thủ đô. ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (Hà Nội)