8 tháng năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ và xuất - nhập khẩu của Lào Cai duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sức mua nội địa tiếp tục được cải thiện, du lịch tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực dịch vụ, trong khi hoạt động qua các cửa khẩu ổn định. Những kết quả này tạo động lực để Lào Cai phát huy lợi thế thị trường, mở rộng không gian giao thương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thị trường nội địa Lào Cai đang cho thấy sức bật rõ nét. 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đạt trên 60.750 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước, bằng 63,3% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 33.564 tỷ đồng, tăng 13,66% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 8, doanh thu bán lẻ đạt 4.337,3 tỷ đồng, tăng 15,59% so với cùng kỳ. Nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng khá như lương thực, thực phẩm tăng 16,7%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 14,72%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,39%. Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ xăng, dầu tháng 8 tăng 42,43% so với cùng kỳ.

Theo ông Phạm Quốc Vượng - Trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương tỉnh, kết quả tăng trưởng thương mại 8 tháng cho thấy sức mua trên địa bàn đang gia tăng, trong khi hệ thống phân phối từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường và chủ động xử lý những biến động cục bộ về hàng hóa, giá cả... là yếu tố quan trọng để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

"Lào Cai cần tiếp tục kết nối sản xuất với tiêu dùng, phát huy hiệu quả thị trường nội địa gắn với giao thương biên giới; đồng thời bảo đảm nguồn hàng, nâng cao chất lượng phân phối và giữ ổn định thị trường", ông Vượng cho biết thêm.

Hoạt động bán buôn tiếp tục ghi nhận mức tăng khá. 8 tháng năm 2026, doanh thu bán buôn đạt hơn 68.204 tỷ đồng, tăng 20,29% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng của bán buôn cho thấy dòng lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn đang mở rộng, kéo theo nhu cầu vận tải, kho bãi, phân phối và các dịch vụ hỗ trợ. Đây là yếu tố quan trọng để Lào Cai phát huy vai trò kết nối giữa các vùng sản xuất, tiêu thụ và thị trường.

Sự phát triển của du lịch đang tạo hiệu ứng lan tỏa rõ hơn tới thị trường hàng hóa và dịch vụ. Các hoạt động du lịch mùa hè, sự kiện văn hóa - du lịch, trong đó có Tuần Văn hóa - Du lịch Lễ hội đền Bảo Hà, cùng sức hút của Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý, hồ Thác Bà, Mù Cang Chải và nhiều điểm đến khác đã góp phần gia tăng lượng khách, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và mua sắm. Doanh thu dịch vụ 8 tháng đạt 5.228,1 tỷ đồng, tăng 13,05%. Đặc biệt, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 8.394,1 tỷ đồng, tăng 14,85%.

Để thị trường phát triển ổn định, Lào Cai đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát hàng hóa. Công tác kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như an toàn thực phẩm, thuốc lá, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng cấm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về giá, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cùng với sức mua nội địa, lợi thế cửa khẩu tiếp tục tạo tăng trưởng cho kinh tế Lào Cai. 8 tháng năm 2026, hoạt động xuất - nhập khẩu, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn cơ bản duy trì ổn định. Trong tháng 8, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt khoảng 2,58 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu tiếp tục là động lực chính.

Công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được tối ưu hóa, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ thông quan có ý nghĩa trực tiếp trong giảm thời gian lưu kho, chi phí logistics và nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan được duy trì liên tục, bình quân khoảng 500 phương tiện/ngày. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Thủy - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Phát LC, việc cải cách thủ tục hành chính tại cửa khẩu đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là đối với hồ sơ hàng hóa nông sản. Chị Thủy chia sẻ: “Khi thực hiện các thủ tục, tôi thấy rất thuận lợi. Hồ sơ của đơn vị được xem xét, tiếp nhận và nhanh chóng được giải quyết”.

Để duy trì dòng chảy hàng hóa, công tác cải cách hành chính, phối hợp giữa các cơ quan và bố trí lực lượng trực giải quyết thủ tục được chú trọng. Việc rút ngắn thời gian xử lý, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là khi lượng hàng hóa tăng cao.

Ông Quyền Sinh Từ - Phó Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết: "Chúng tôi phân công cán bộ, công chức trong đơn vị trực để giải quyết thủ tục nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp”.

Thực tế, hoạt động giao thương qua cửa khẩu ngày càng phụ thuộc vào chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Khi thủ tục được giải quyết nhanh, hàng hóa được thông quan và giải phóng kịp thời, doanh nghiệp có điều kiện giảm chi phí, chủ động kế hoạch kinh doanh và mở rộng quy mô xuất - nhập khẩu.

Qua 8 tháng năm 2026, thương mại nội địa và hoạt động xuất - nhập khẩu qua cửa khẩu đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của Lào Cai. Sức mua, du lịch và lưu thông hàng hóa tiếp tục được duy trì, trong khi cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thông quan góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Những tháng cuối năm, Lào Cai tiếp tục phát huy sức mua nội địa, gắn phát triển du lịch với thương mại, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực logistics, tăng cường phối hợp tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất - nhập khẩu.