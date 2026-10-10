Phát huy lợi thế, tạo đà xây dựng nông thôn mới hiện đại

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn chia sẻ: Hồng Sơn xác định phát triển nông nghiệp, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Anh

Thưa ông, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hồng Sơn xác định những định hướng phát triển nào nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương?

Từ ngày 01/7/2025, xã Hồng Sơn chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã: Hồng Sơn, An Mỹ, Hợp Tiến, Lê Thanh, Xuy Xá và Phùng Xá, với diện tích hơn 54 km², dân số trên 63.000 người.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch của Thành phố, Hồng Sơn xác định phát triển nông nghiệp, dịch vụ và du lịch là những lĩnh vực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Trong thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã tập trung chỉ đạo, rà soát và quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng tập trung, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Mục tiêu là từng bước tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế ổn định.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã quy hoạch trên 1.100 ha vùng sản xuất chuyên canh tập trung, trên 6 ha vùng sản xuất rau an toàn và trên 5 ha vùng cây ăn quả. Đây là cơ sở quan trọng để Hồng Sơn phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn và từng bước ứng dụng khoa học - công nghệ.

Xây dựng nông thôn mới ở Hồng Sơn gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Để khai thác hiệu quả các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, Hồng Sơn đã có giải pháp gì nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thưa ông?

Trong những năm qua, Hồng Sơn rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, có khả năng tạo giá trị gia tăng và giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

Quan điểm của chính quyền là kiến tạo môi trường thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định pháp luật, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất và phát triển. Chúng tôi xác định doanh nghiệp là một trong những lực lượng quan trọng tham gia vào quá trình tổ chức lại sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Một ví dụ là mô hình Terrasol Farm Life. Ngay từ khi mô hình bắt đầu hình thành, chính quyền địa phương đã quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai. Đến nay, mô hình đã phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời kết hợp với các hoạt động du lịch, trải nghiệm.

Đây là hướng đi chúng tôi đánh giá phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô, bởi không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp mà còn mở rộng không gian phát triển dịch vụ, du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Việc thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp đang tạo những tác động như thế nào đối với người dân địa phương?

Điều chúng tôi quan tâm nhất là các dự án đầu tư phải tạo ra giá trị thực tế cho địa phương, trong đó có việc làm và thu nhập cho người dân.

Hồng Sơn từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiêu thụ. Ảnh: Hoàng Anh

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng chấp hành tốt các quy định của địa phương và có cam kết sử dụng lao động tại chỗ. Hiện mô hình đã thu hút nhiều lao động là người địa phương vào làm việc, với thu nhập bình quân khoảng 7-8 triệu đồng/người/tháng.

Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận. Người dân vẫn có thể sinh sống tại địa phương, tiếp tục sản xuất nông nghiệp hoặc phát triển kinh tế gia đình, đồng thời có thêm việc làm và nguồn thu nhập ổn định từ các mô hình sản xuất mới.

Theo tôi, đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng của xây dựng nông thôn mới.

“Nông thôn mới không chỉ là đường giao thông, trường học hay cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là phải tạo được sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn

Ông có thể cho biết trong thời gian tới, Hồng Sơn sẽ tập trung vào những giải pháp nào để tiếp tục xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại?

Hồng Sơn sẽ tiếp tục phát huy lợi thế về quỹ đất nông nghiệp, vùng sản xuất tập trung và các điều kiện tự nhiên để phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, ứng dụng khoa học - công nghệ và gắn với thị trường.

Việc đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất là hướng đi tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải gắn liền với điều kiện thực tế, nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế. Chính quyền xã cũng tích cực hướng dẫn nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún - ông Trương Anh Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, xã tiếp tục thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào nông nghiệp, dịchvụ và du lịch; ưu tiên những dự án vừa tạo giá trị kinh tế, vừa tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Chúng tôi cũng xác định phải tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng tiêu thụ.

Với định hướng đó, Hồng Sơn mong muốn hình thành một mô hình phát triển trong đó nông nghiệp là nền tảng, khoa học - công nghệ là động lực, dịch vụ - du lịch là không gian phát triển mới, còn người dân là chủ thể và trực tiếp thụ hưởng những thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới.

Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đóng vai trò kiến tạo, đồng hành và tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cùng tham gia phát triển. Đây là nền tảng để Hồng Sơn hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại, có sinh kế bền vững và chất lượng sống ngày càng cao.

Xin trân trọng cảm ơn ông!