Phát huy lợi thế, tạo đà bứt phá

Thời gian qua, 4 xã Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu và Phước Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với các các xã Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu và Phước Hà.

Tại buổi làm việc với 4 xã Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu và Phước Hà​​​​​​, đồng chí TRẦN PHONG - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Thường vụ Đảng ủy các xã làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, huy động được trí tuệ tập thể. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong dân vận, nắm tình hình Nhân dân, giám sát xã hội; quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, người có đạo, các chức sắc, người có uy tín, người có công với cách mạng, gia đình chính sách; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử. Về phát triển kinh tế - xã hội, các xã rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, từ đó xác định rõ phần việc, tiến độ, người chịu trách nhiệm thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027…

Đạt nhiều kết quả tích cực

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực công tác của 4 xã Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu và Phước Hàđược triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước chia sẻ, địa phương đã bám sát và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của xã. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, xã đã khai tác tốt những tiềm năng, lợi thể và chú trọng đầu tư hạ tầng. Qua 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước của xã đạt 26,2 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,9%; giải quyết việc làm mới cho 472 lao động.

Cán bộ xã Phước Hà hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Mã Phương.

Trong khi đó, bà Trần Đỗ Oanh - Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà cho biết, chỉ tính riêng trong phát triển kinh tế, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt 595 tỷ đồng, vượt 33% so với chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước được hơn 5,4 tỷ đồng, vượt 33% so với chỉ tiêu; giải ngân vốn đầu tư công được 23,6 tỷ đồng, đạt 87% so với chỉ tiêu; tổng vốn đầu tư xã hội là 192,8 tỷ đồng, đạt 85,72% so với chỉ tiêu.

Với xã Phước Hữu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 10,9%; tổng thu ngân sách nhà nước 14,4 tỷ đồng, đạt 99,4% dự toán. Còn xã Phước Hậu, đã mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng và duy trì các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ trong trồng nho, táo, chăn nuôi dê, cừu, heo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 16,8 tỷ đồng, đạt 77,4%.

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Phước Hà. Ảnh: Mã Phương.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội được các xã thực hiện tốt, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân. Công tác chuyển đổi số được tăng cường, tạo chuyển biến trong giải quyết công việc, quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các xã kịp thời triển khai các chỉ thị, quy định, kết luận, nghị quyết của cấp trên. Công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, quản lý, sử dụng cán bộ đi vào nền nếp. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảng có nhiều chuyển biến. Hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc...

Quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ

Trong những tháng cuối năm 2026, các xã Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu và Phước Hà quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiểu quả các giải pháp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong đó, các địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và đẩy nhanh số hóa, cập nhật hồ sơ đảng viên. Luôn dành sự quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng.

Một góc xã Phước Hà nhìn từ trên cao. Ảnh: Mã Phương.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương tập trung thu ngân sách, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phát huy, khai thác tốt lợi thế nông nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Ứng dụng khoa học, công nghệ, gắn vùng nguyên liệu với nhu cầu chế biến và thị trường. Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch phù hợp điều kiện địa phương, nhất là làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp, di tích quốc gia Tháp Pô Rômê, Đền Pô Inư Nưgar và các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Raglai.

Mô hình trồng khoai lang của người dân xã Ninh Phước phát triển tốt. Ảnh: Mã Phương.

Các xã cũng tập trung giải quyết tốt hồ sơ đất đai, thủ tục hành chính đúng quy định, đúng thời hạn. Đẩy mạnh số hóa, cập nhật, khai thác dữ liệu; kịp thời khắc phục lỗi hệ thống, hạ tầng, phần mềm trong giải quyết công việc, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Đồng thời tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội...