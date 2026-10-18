Phát huy lợi thế nông sản, văn hóa để phát triển du lịch Bình Thuận ở tỉnh Sơn La

Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa-du lịch năm 2026 xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La thu hút hàng ngàn du khách và người dân tới tham dự. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đây là một trong những sự kiện được xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La tổ chức nhằm góp phần quảng bá nông sản địa phương, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy giá trị truyền thống gắn với phát triển du lịch trải nghiệm.

Tại ngày hội, 34 gian hàng, gian trại trưng bày nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống được tổ chức với sự tham gia của các bản, hợp tác xã trên địa bàn xã Bình Thuận và các xã Mường Khiêng, Muổi Nọi, Quỳnh Nhai.

Chương trình văn nghệ khai mạc ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa-du lịch xã Bình Thuận có nhiều tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các gian hàng giới thiệu sản vật đặc trưng, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm thủ công và không gian văn hóa dân tộc, đã tạo điều kiện để người dân quảng bá sản phẩm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Bên cạnh đó, hoạt động thi trại văn hóa, giới thiệu ẩm thực dân tộc góp phần tái hiện những nét sinh hoạt truyền thống, giúp nhân dân và du khách tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào địa phương.

Tại ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa-du lịch xã Bình Thuận đã diễn ra lễ khánh thành đường hoa Đỗ Quyên. (Ảnh: VĂN NGỌC)

Tại Chợ phiên Pha Đin, người dân và du khách được hòa mình vào không gian giao lưu văn hóa, mua bán nông sản truyền thống và trải nghiệm các hoạt động gắn với đời sống đồng bào vùng cao.

Nổi bật là hoạt động trải nghiệm đồ xôi, giã bánh dày và nặn thành phẩm, giúp du khách hiểu thêm về cách chế biến món ăn truyền thống, nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực vùng cao.

Ban giám khảo chấm thi trưng bày nông sản, ẩm thực và trang trí không gian trại tại ngày hội. (Ảnh: PHAN THẢO)

Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động phục dựng Lễ hội Láng Pang Ả của đồng bào dân tộc La Ha, còn gọi là lễ tạ ơn. Đây là nghi lễ truyền thống thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên, những người có công lập bản, lập mường và các vị thần theo quan niệm dân gian.

Việc phục dựng nghi lễ Láng Pang Ả góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào La Ha; nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản và phát huy trách nhiệm gìn giữ bản sắc dân tộc qua các thế hệ.

Phục dựng nghi lễ Láng Pang Ả của đồng bào La Ha Sơn La tại Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa-du lịch năm 2026 xã Bình Thuận. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với các hoạt động văn hóa, còn có giải đi bộ “Khám phá Pha Đin - Theo dấu chân lịch sử”, thu hút hơn 200 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã tham gia.

Giải đi bộ “Khám phá Pha Đin - Theo dấu chân lịch sử” diễn ra trong ngày hội, thu hút hơn 200 người tham gia. (Ảnh: PHAN THẢO)

Với cự ly 1km trên địa hình tự nhiên, giải tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, khuyến khích người tham gia khám phá cảnh quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử gắn với vùng đất Pha Đin.

Cũng trong dịp này, xã Bình Thuận phối hợp tổ chức hội thảo tư vấn phát triển du lịch, tập trung vào 6 chuyên đề về quy hoạch tài nguyên, phát triển sản phẩm, bảo tồn văn hóa, liên kết tour tuyến, quảng bá và đào tạo nhân lực.

Phiên chợ Pha Đin được tổ chức trong ngày hội nông sản﻿ và các hoạt động văn hóa-du lịch xã Bình Thuận, thu hút đông người dân và khách du lịch. (Ảnh: PHAN THẢO)

Với chuỗi hoạt động phong phú, Ngày hội nông sản và các hoạt động văn hóa-du lịch xã Bình Thuận năm 2026 góp phần quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống và tăng cường giao lưu giữa các địa phương.

Đây là dịp để xã Bình Thuận từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, cảnh quan để phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội.