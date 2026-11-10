Phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả hợp tác xuyên biên giới

Các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc kết nối, trao đổi tại Hội thảo, mở ra cơ hội hợp tác và thúc đẩy hoạt động giao thương xuyên biên giới.

Tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất

Trong tham luận “Thương mại xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam: Hội nhập vào các chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất khu vực - Trường hợp các sản phẩm điện tử”, các tác giả Hervé B. Boismery phân tích sự phát triển của quan hệ thương mại hai nước, tập trung vào vai trò của ngành điện tử trong mạng lưới sản xuất khu vực.

Giáo sư Hervé B. Boismery, Giáo sư danh dự của Trường Đại học Thương mại.

Theo nghiên cứu, nhờ lợi thế vị trí địa lý, chi phí lao động và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất điện tử Đông Á, đặc biệt tại khu vực miền Bắc. Năm 2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt khoảng 3,92 tỷ USD. Năm 2023, nhóm máy móc và thiết bị điện chiếm 46,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu cũng đi kèm mức độ phụ thuộc lớn vào nguyên liệu, linh kiện và hàng hóa trung gian nhập khẩu. Tỷ trọng hàng hóa trung gian trong tổng nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc tăng từ 59,4% năm 2005 lên 83,4% năm 2023. Đáng chú ý, tỷ trọng giá trị gia tăng nội địa trong ngành máy tính, điện tử và thiết bị điện giảm từ 52,8% năm 2005 xuống 35,1% năm 2022. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất trong nước vẫn tập trung nhiều ở các khâu gia công, lắp ráp, trong khi nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ còn hạn chế.

Từ thực trạng trên, các tác giả nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Cùng với đó là chú trọng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Phát huy lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu

Nếu tham luận thứ nhất làm rõ yêu cầu nâng cao vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất khu vực, thì nghiên cứu về Lào tiếp cận vấn đề từ góc độ lợi thế so sánh và các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh xuất khẩu. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những địa phương đang tìm hướng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để mở rộng thị trường.

Tiến sĩ Chanthaphone SILIPANYO, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Thương mại, Viện Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng, Bộ Công thương nước CHDCND Lào.

Tham luận “Các yếu tố quyết định lợi thế so sánh trong xuất khẩu của CHDCND Lào: Phân tích hồi quy dữ liệu bảng theo ngành” của Tiến sĩ Chanthaphone Silipanyo tập trung đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu của bốn nhóm ngành: điện lực, nông nghiệp, khai khoáng và công nghiệp trong giai đoạn 2005 - 2024.

Nghiên cứu cho thấy kinh tế Lào tăng trưởng bình quân 7,4% trong giai đoạn 2005 - 2019, nhưng giảm còn 3,9% trong giai đoạn 2020 - 2024. Lợi thế xuất khẩu giữa các ngành có sự khác biệt rõ rệt. Điện lực và khai khoáng là những lĩnh vực có lợi thế nổi bật, song chỉ số của khai khoáng biến động mạnh. Ngành điện lực cải thiện đáng kể từ năm 2015, đặc biệt trong giai đoạn 2017 - 2020, khi nhiều dự án thủy điện lớn đi vào vận hành. Nông nghiệp bắt đầu có chỉ số lợi thế so sánh dương từ năm 2021 và tăng liên tục đến năm 2024, một phần nhờ tuyến đường sắt Lào - Trung Quốc góp phần giảm thời gian, chi phí vận chuyển nông sản. Trong khi đó, công nghiệp có lợi thế thấp nhất nhưng cũng ghi nhận xu hướng cải thiện.

Kết quả hồi quy theo mô hình tác động cố định (FE) xác định FDI và tín dụng cho vay có ảnh hưởng tích cực, có ý nghĩa thống kê đến lợi thế xuất khẩu. Cụ thể, khi FDI tăng 1%, chỉ số lợi thế so sánh xuất khẩu NRCA tăng trung bình 0,246%; tín dụng cho vay tăng 1% làm chỉ số này tăng 0,082%. Kết quả cho thấy vai trò của nguồn vốn đầu tư và khả năng tiếp cận tín dụng trong nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện công nghệ và thúc đẩy xuất khẩu. Từ đó, nghiên cứu đề xuất thu hút FDI có trọng điểm, ưu tiên các dự án có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo sản phẩm giá trị gia tăng cao; đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chính sách phát triển cần phù hợp với đặc điểm, lợi thế từng ngành, hướng tới đa dạng hóa thị trường và nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu.

Đối với Cao Bằng, những phân tích này gợi mở yêu cầu xác định rõ sản phẩm có lợi thế, nâng cao chất lượng hàng hóa, tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, đối tác thương mại. Đặc biệt, lợi thế tiếp giáp Trung Quốc cần được chuyển hóa thành cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư và phát triển các ngành hàng có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Kết nối chuỗi giá trị du lịch Bản Giốc - Đức Thiên

Không chỉ trong lĩnh vực thương mại và sản xuất, hợp tác xuyên biên giới còn mở ra dư địa phát triển lớn đối với ngành du lịch. Tham luận “Kết nối chuỗi giá trị du lịch xuyên biên giới Bản Giốc - Đức Thiên” tập trung đề xuất mô hình phát triển lấy nhu cầu và hành vi tiêu dùng của du khách làm cơ sở thiết kế sản phẩm. Theo đó, hiệu quả hợp tác không chỉ được đánh giá qua số lượng khách qua lại mà còn ở khả năng kết nối dịch vụ, thúc đẩy chi tiêu và tạo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Khu cảnh quan Bản Giốc - Đức Thiên được vận hành thí điểm từ ngày 15/9/2023 và chính thức vận hành ngày 15/10/2024. Từ khi thí điểm đến ngày 11/10/2024, tổng lượng khách qua lại đạt 16.092 lượt; đến ngày 5/12/2025, con số này vượt 43.700 lượt. Cùng với đó, du lịch Cao Bằng tiếp tục tăng trưởng. Năm 2025, toàn tỉnh đón hơn 2,54 triệu lượt khách, tổng thu đạt hơn 2.524 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách đạt khoảng 2,61 triệu lượt, tổng thu ước đạt 2.973 tỷ đồng. Riêng Khu du lịch thác Bản Giốc đón 181.000 lượt khách, trong đó, khu cảnh quan Bản Giốc - Đức Thiên ghi nhận 15.613 lượt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thái, Trường Đại học Thương mại tại phiên tham luận "Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới".

Trên cơ sở phân tích, tham luận đề xuất ba cơ chế tạo giá trị: kéo dài thời gian trải nghiệm và tiêu dùng; gia tăng giao dịch thông qua kết nối tham quan với ẩm thực, văn hóa, mua sắm; duy trì tiêu dùng sau chuyến đi bằng thương mại số và dịch vụ vận chuyển sản phẩm. Từ đó, ba tổ hợp sản phẩm được gợi mở gồm: trải nghiệm trong ngày kết hợp tham quan, ẩm thực, văn hóa và mua sắm; hành trình lưu trú gắn với hoạt động buổi tối và trải nghiệm vào ngày hôm sau; kết nối sản phẩm OCOP với thương mại số, tạo điều kiện để du khách tiếp tục đặt mua sau chuyến đi.

Cao Bằng hiện có 188 sản phẩm OCOP, trong đó, 168 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm (số liệu đến tháng 9/2026). Đây là nguồn sản phẩm có thể kết nối với hoạt động ẩm thực, quà tặng và mua sắm của khách du lịch. Tuy nhiên, để hình thành chuỗi giá trị hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hợp tác xã, hộ sản xuất và cộng đồng dân cư; đồng thời chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, bao bì, thông tin sản phẩm và phương thức giao dịch, vận chuyển. Tham luận cũng nhấn mạnh cần đánh giá hiệu quả phát triển du lịch thông qua mức chi tiêu tại địa phương, thời gian lưu trú, tỷ lệ sử dụng dịch vụ và thu nhập của các chủ thể tham gia, thay vì chỉ căn cứ vào lượng khách. Các mô hình sản phẩm đề xuất cần tiếp tục được khảo sát, thí điểm và đánh giá để bảo đảm phù hợp với nhu cầu du khách và năng lực cung ứng tại địa phương.

Từ những góc nhìn của các tham luận có thể thấy, dù tiếp cận ở những lĩnh vực khác nhau, các nghiên cứu đều nhấn mạnh vai trò của liên kết trong khai thác lợi thế và nâng cao hiệu quả hợp tác xuyên biên giới. Đối với Cao Bằng, đây là những gợi mở thiết thực trong quá trình phát huy vị trí địa lý, lợi thế cửa khẩu và tiềm năng du lịch để mở rộng không gian phát triển. Hợp tác xuyên biên giới vì vậy không chỉ dừng ở việc mở rộng giao thương hay thu hút khách du lịch, mà cần hướng tới hình thành các chuỗi liên kết thực chất, tạo ra giá trị gia tăng và phân phối lợi ích hài hòa giữa các chủ thể. Đây cũng là hướng đi quan trọng để Cao Bằng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch theo hướng bền vững.