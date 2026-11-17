Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2026 hoạt động du lịch tại các xã Pù Luông, Cổ Lũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được nâng lên. Hệ thống cơ sở lưu trú, homestay và các dịch vụ phục vụ khách từng bước phát triển; một số hộ dân, cơ sở kinh doanh chủ động đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện cảnh quan, đa dạng hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo xã Pù Luông báo cáo công tác phát triển du lịch của địa phương tại buổi làm việc.

Trên địa bàn xã Pù Luông các không gian du lịch như bản Đôn, bản Kho Mường, phố Đoàn và khu vực đỉnh Pù Luông tiếp tục thu hút du khách. Trong khi đó, xã Cổ Lũng có những điểm đến giàu tiềm năng như thác Hiêu, bản Son - Bá - Mười, suối Nủa, cùng hệ thống bản làng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc.

Hoạt động du lịch đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống; đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo xã Cổ Lũng báo cáo công tác phát triển du lịch của địa phương tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, UBND xã Pù Luông đã chủ động phối hợp tổ chức Ngày hội Du lịch cộng đồng Pù Luông năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc - Kiến tạo điểm đến xanh”. Ngày hội có nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, kết nối doanh nghiệp lữ hành và quảng bá hình ảnh điểm đến, góp phần thu hút du khách đến với Pù Luông và khu vực phía Tây của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động du lịch tại các địa phương vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng giao thông kết nối đến các bản, điểm du lịch, bãi đỗ xe và các tiện ích phục vụ du khách chưa đồng bộ; quy mô cơ sở lưu trú, dịch vụ còn nhỏ lẻ; chất lượng phục vụ chưa đồng đều; kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ của một bộ phận người dân tham gia hoạt động du lịch còn hạn chế...

Đại diện Chi hội Du lịch Pù Luông phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã Pù Luông, Cổ Lũng đã báo cáo thêm về tình hình phát triển du lịch, những khó khăn trong công tác quản lý, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và đầu tư hạ tầng phục vụ du khách.

Đồng thời, đề xuất tỉnh và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ địa phương trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; nâng cao chất lượng dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực và kết nối các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển du lịch của hai xã Pù Luông, Cổ Lũng.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng và trekking.

Quá trình khai thác du lịch phải gắn với bảo tồn hệ sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của người dân. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng cơ sở lưu trú, homestay, tránh phát triển tự phát, ảnh hưởng đến cảnh quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần tập trung hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đào tạo kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ cho người dân. Ngoài ra, cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour, tuyến, mở rộng thị trường khách.

Đặc biệt, quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Đối với xã Pù Luông, cần đánh giá, rút kinh nghiệm từ Ngày hội Du lịch cộng đồng năm 2026, nghiên cứu tổ chức định kỳ; duy trì hoạt động khu trình diễn, bán sản phẩm truyền thống tại thôn Đôn và hoàn thiện các tiêu chí để cụm dân cư Kho Mường tham gia xét chọn Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2027.

Xã Cổ Lũng chủ động rà soát, lựa chọn các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu để bảo tồn, phục dựng, gắn với phát triển du lịch.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà của UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Cổ Lũng.

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao quà của UBND tỉnh cho cán bộ và Nhân dân các xã Pù Luông, Cổ Lũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác phát triển du lịch tại xã Pù Luông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại xã Pù Luông.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác quy hoạch phát triển du lịch và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn hai xã.