Phát huy khí thế thành đồng Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Vùng đất “thành đồng” bảo vệ nền độc lập non trẻ

Cách đây tròn 81 năm, vào ngày 23/9/1945, chỉ 3 tuần sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, toan tính quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh "ngàn cân treo sợi tóc" của nền độc lập non trẻ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Nam Bộ anh dũng đứng lên mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần “độc lập hay là chết”.

Tiếng súng kháng chiến bùng nổ tại Sài Gòn - Chợ Lớn nhanh chóng lan rộng ra toàn Nam Bộ. Với vũ khí thô sơ như gậy tầm vông, giáo mác, súng tự tạo, cùng lòng yêu nước nồng nàn, chí khí quật cường, quân và dân Nam Bộ đồng lòng, dũng cảm chiến đấu, liên tục bẻ gãy các đợt tiến công của kẻ thù có trang bị vũ khí hiện đại. Sự kiên cường, dũng cảm và những chiến công oanh liệt của quân dân miền Nam đã cản bước tiến quân của thực dân Pháp, tạo khoảng thời gian vàng vô cùng quý báu cho Trung ương Ðảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn diện trên phạm vi toàn quốc.

Nhân dân Nam Bộ nổi dậy kháng chiến chống thực dân Pháp. Ảnh tư liệu

Ghi nhận những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả và lòng trung thành vô hạn của quân dân miền Nam đối với Tổ quốc, tháng 2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng thưởng danh hiệu cao quý “Thành đồng Tổ quốc” cho Nhân dân Nam Bộ. Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào sâu sắc của đồng bào miền Nam mà còn là biểu tượng sáng ngời cho tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Trong dòng chảy lịch sử hào hùng đó, Cà Mau - mảnh đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường. Nhân dân Cà Mau không ngại gian khổ, hy sinh, vừa tích cực chi viện cho các chiến trường, vừa kiên quyết bám đất, đánh giặc bảo vệ quê hương. Ý chí “Thành đồng” năm xưa trở thành mạch nguồn di sản tinh thần vô giá, rèn đúc nên bản lĩnh, khí phách, lòng yêu nước sâu sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người dân Cà Mau qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Quyết tâm xây dựng địa phương phát triển toàn diện

Kế thừa và phát huy khí thế hào hùng của ngày Nam Bộ kháng chiến, bước vào giai đoạn phát triển mới, Ðảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Cà Mau đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh, Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tinh gọn bộ máy và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Nhờ phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế làm việc của từng cấp, chính quyền Cà Mau nâng cao rõ rệt hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm bớt các khâu trung gian, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Ðội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chuẩn hoá, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không làm gián đoạn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, điều kiện làm việc của công chức, viên chức và người lao động cơ bản được duy trì ổn định, chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Cùng với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, Cà Mau quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 2 con số, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển khai thác và nuôi thuỷ sản ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh kinh tế biển, thu hút đầu tư năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, phát triển dịch vụ logistics.

Sự bứt phá kinh tế của Cà Mau gắn liền với việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Tỉnh chủ động phối hợp, đồng hành chặt chẽ cùng Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) và các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, mang tính động lực trên địa bàn. Các tuyến đường cao tốc, đường ven biển, cầu giao thông quy mô lớn, cảng hàng không và hệ thống cảng biển được tập trung đầu tư đồng bộ, không chỉ mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới, tăng cường khả năng kết nối liên vùng mà còn củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh vùng sông nước Cà Mau.

81 năm trôi qua, tinh thần ngày Nam Bộ kháng chiến vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường. Với lòng tự hào lịch sử, sự đồng lòng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, Cà Mau cùng với các tỉnh, thành Nam Bộ quyết tâm giữ vững danh hiệu "Thành đồng", phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước phát triển toàn diện./.