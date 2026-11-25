Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ hai. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Đánh giá kết quả sau 5 ngày Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026 kết hợp với ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau những ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và ý nghĩa, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 cùng với chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng đại biểu, nhân dân và du khách. Các hoạt động đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mở rộng không gian giao lưu, kết nối, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, tiềm năng, lợi thế và đặc trưng của tỉnh Cà Mau.

"Festival và các chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần này không chỉ là một sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm tôm mà còn là dịp để Cà Mau nhìn lại, khẳng định những giá trị, lợi thế và khát vọng phát triển của mình. Thành công của chuỗi sự kiện không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động trưng bày hay xúc tiến, kết nối và hợp tác", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh; đồng thời, cho biết điều đáng trân trọng hơn là tạo thêm cơ hội để kết nối văn hóa với kinh tế, du lịch và thương mại, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, nhà khoa học, giữa địa phương với đối tác và thị trường.

Với hơn 375 gian hàng cùng với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và cộng đồng, Festival đã hình thành một không gian giao lưu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Đặng Văn Dũng trao chứng nhận đơn vị đạt giải nhất cuộc thi con tôm sú nặng nhất Cà Mau. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Các hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đã tạo điều kiện trao đổi và định hướng phát triển ngành tôm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường. Những cuộc gặp gỡ, những trao đổi và những kết nối tại Festival và các hoạt động trong chuỗi sự kiện lần này cần được xem là điểm khởi đầu cho các chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực và lâu dài.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, Cà Mau có lợi thế đặc biệt về điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, vùng biển, nguồn lực lao động dồi dào, kinh nghiệm sản xuất và truyền thống gắn bó lâu đời với nghề nuôi tôm. Con tôm không chỉ là sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng vào kinh tế và sinh kế của người dân, mà còn là một biểu tượng gắn với vùng đất, con người và những câu chuyện phát triển của tỉnh Cà Mau. Vì vậy, phát triển ngành tôm cần phải đặt trong yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người nuôi tôm, với doanh nghiệp và cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải tại cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp tại Festival. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Cùng với Festival Tôm, chuỗi phối hợp các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, sự sáng tạo và sức sống của cộng đồng. Thông qua các hoạt động văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ẩm thực và trải nghiệm, hình ảnh Cà Mau vùng đất cực Nam của Tổ quốc, nơi hội tụ những nét đặc trưng của văn hóa, của sinh thái rừng, biển và đời sống cộng đồng được giới thiệu rộng hơn đến với bạn bè, du khách. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản, truyền thống, kết nối các thế hệ tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa địa phương.

Từ kết quả của Festival Tôm và chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy, phát triển không chỉ thể dựa trên một lợi thế đơn lẻ mà còn phải có sự kết hợp hài hòa, chặt chẽ theo chuỗi; trong đó, văn hóa tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn; ngành tôm tạo nên nền tảng kinh tế và lợi thế đặc trưng; du lịch, thương mại và các hoạt động kết nối mở rộng không gian, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và thu hút nguồn lực. Sự kết hợp hài hòa và hiệu quả giữa các lĩnh vực sẽ góp phần tạo động lực mới, nâng cao chất lượng tăng trưởng và hướng đến sự phát triển bền vững. Trong đó, thị trường phải được mở rộng, các mối liên kết phải được củng cố, giá trị con tôm phải được nâng cao, sản phẩm du lịch phải ngày càng phong phú, văn hóa được bảo tồn và phát huy, cơ hội việc làm và thu nhập của người dân phải được cải thiện.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải cuộc thi thiết kế mô hình xe diễu hành, biểu diễn đường phố đẹp tại Festival. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được của các hoạt động chuỗi sự kiện lần này, trong thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung thực hiện tốt việc phát huy hiệu ứng của Festival và các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch bền vững, có chiều sâu và bản sắc; chuyển kết quả các hoạt động xúc tiến, kết nối tại Festival Tôm thành động lực phát triển mới của ngành tôm.

Cùng với đó, tiếp tục phát triển các mô hình nuôi tôm sinh thái, mô hình tôm rừng, tôm lúa, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; quan tâm nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn sản phẩm và quản lý môi trường sản xuất; tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, nhà khoa học, nhà phân phối; khuyến khích đổi mới công nghệ chế biến sâu, xây dựng sản phẩm có thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng. Thương hiệu tôm Cà Mau cần phải được khẳng định bằng chất lượng, bằng uy tín, sự minh bạch, trách nhiệm với môi trường và năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh cho rằng, phát triển ngành tôm không chỉ hướng đến sản lượng hay kim ngạch mà cần quan tâm nhiều đến hiệu quả kinh tế, đến thu nhập và sự ổn định của người nuôi, đến khả năng thích ứng trước biến động của thị trường, đến việc xây dựng các chuỗi giá trị có sự hợp tác, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Các cơ hội hợp tác và cam kết kết nối hình thành tại Festival Tôm và các sự kiện lần này cần phải được theo dõi, thúc đẩy để trở thành những dự án, những chương trình và kết quả cụ thể.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ hai diễn ra thành công rực rỡ. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Trong thời gian diễn ra Festival Tôm, nhiều hoạt động đã được các cấp ngành tỉnh tổ chức như các trò chơi dân gian gồm: “Bắt tôm trong bể nhanh nhất”; “Câu tôm càng xanh”; “Xếp mô hình con tôm Cà Mau”; “Hóa trang tôm vui”; “Phân loại tôm nhanh”, Thi tìm ra tôm nặng nhất, đẹp nhất; Tổ chức Đêm hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Cà Mau với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau”; tổ chức biểu diễn xe diễu hành đường phố; Tại không gian Văn hóa, Ẩm thực và Làng nghề truyền thống các dân tộc tỉnh; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần thứ II tại Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ. Đặc biệt, tỉnh còn tổ chức Giải Marathon Cà Mau 2026, Giải đua vỏ máy Composite mở rộng trên sông Trẹm…

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, tổng kết trong 5 ngày diễn ra Festival Tôm và Ngày Văn Hóa Việt Nam đã thu hút tổng lượng khách du lịch đến Cà Mau lên tới 230.000 lượt khách với tổng doanh thu trên 330 tỷ đồng. Đây là thành công lớn của tỉnh trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giao thương hàng hóa, phát triển du lịch trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn sau Festival tôm Cà Mau 2026 và chuỗi sự kiện ngày Văn hóa, sẽ mở ra cho tỉnh Cà Mau những giá trị, cơ hội hợp tác, niềm tự hào và khát vọng phát triển, Cà Mau sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, đẹp, văn minh, bền vững, xứng đáng với vị thế là vùng đất cực Nam của Tổ quốc, “thủ phủ tôm” của cả nước.