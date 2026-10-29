Phát huy hiệu quả xã hội hóa thể thao

Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, thành phố tổ chức thành công Cuộc thi Marathon quốc tế hằng năm, đưa sự kiện trở thành thương hiệu của Đà Nẵng. Ảnh: PHI NÔNG

Thành công từ các giải đấu

Xác định vai trò quan trọng của xã hội hóa trong phát triển thể thao, thành phố đẩy mạnh tổ chức hoạt động thông qua việc phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp. Hiệu quả mang lại rõ rệt khi các sự kiện tạo tiếng vang lớn, đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Đặc biệt, các sự kiện mang tầm quốc tế như IRONMAN Đà Nẵng, Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng… đã trở thành thương hiệu của thành phố. Các sự kiện đều được thành phố phối hợp công ty tổ chức sự kiện triển khai nhiều năm qua. Trong đó, kinh phí, nguồn lực tổ chức do công ty tổ chức sự kiện đảm nhận; thành phố chỉ đạo, tạo điều kiện về chủ trương, bảo đảm an ninh trật tự. Sự phối hợp hiệu quả, chuyên nghiệp giữa thành phố và các đơn vị góp phần tạo nên thành công ấn tượng.

Ông Phạm Bá Dũng, Giám đốc điều hành Công ty Pulse Active (đơn vị phối hợp tổ chức Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng) cho hay, những mùa giải qua, đơn vị luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất từ thành phố. Thành công của những mùa giải qua là cơ sở để nâng tầm và mở rộng quy mô ở những lần tổ chức tiếp theo. Đà Nẵng có nhiều tiềm năng đẩy mạnh phát triển thể thao gắn với du lịch, sự kiện. Việc kết hợp, đồng hành giữa đơn vị và thành phố góp phần đẩy mạnh xã hội hóa thể thao.

Cùng với thành phố, các liên đoàn thể thao làm tốt công tác xã hội hóa, nổi bật là Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng. Ngoài thuận lợi khi có cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tập luyện của các tay vợt, phải kể đến sự năng động của các thành viên trong Ban Chấp hành khi tổ chức các giải đấu thường niên, giúp vận động viên có điều kiện cọ xát. Bên cạnh đó, các vận động viên đội tuyển thành phố được tạo điều kiện tập huấn nước ngoài, thông qua mối quan hệ quốc tế của liên đoàn.

Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng cũng xác định xã hội hóa là nhiệm vụ quan trọng giúp duy trì hoạt động và phát triển phong trào. Sau thành công của đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031, liên đoàn tổ chức thành công Giải quần vợt Đà Nẵng mở rộng năm 2026 với các nguồn lực xã hội hóa.

Ông Võ Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng cho biết, liên đoàn tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng nguồn lực phục vụ các hoạt động phát triển phong trào. Bên cạnh tổ chức các giải đấu, liên đoàn phối hợp trường học, trung tâm thể thao và câu lạc bộ tuyển chọn, đào tạo vận động viên trẻ; tập huấn, xây dựng đội ngũ trọng tài và cán bộ điều hành giải đấu đạt chuẩn.

Liên đoàn Bóng bàn thành phố Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các giải đấu thông qua xã hội hóa. Ảnh: PHI NÔNG

Cần tiếp tục được đẩy mạnh

Đưa phong trào thể thao phát triển sôi nổi và đồng đều không thể không kể đến các câu lạc bộ thể thao. Trong đó, các câu lạc bộ cộng đồng như Danang Runners, Ngũ Hành Sơn Runners, Danang Triathlon… thu hút sự tham gia của hàng trăm thành viên, sinh hoạt bằng kinh phí tự túc. Thành viên của các câu lạc bộ này tích cực tham gia tranh tài ở nhiều giải quốc gia, quốc tế cũng như Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng hay IRONMAN Đà Nẵng, đạt những thành tích xuất sắc theo nhóm tuổi.

Anh Võ Khắc Lâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngũ Hành Sơn Runner chia sẻ, nhờ đẩy mạnh xã hội hóa, câu lạc bộ có kinh phí duy trì hoạt động và tổ chức các sự kiện. Câu lạc bộ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực để duy trì sân chơi hấp dẫn, kết nối đam mê thể thao và lan tỏa phong trào trong cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải nhìn nhận, công tác xã hội hóa thể dục - thể thao đã thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoạt động, kinh doanh dịch vụ thể thao, tạo tiền đề cho kinh tế thể thao có những bước phát triển và mang hiệu quả đáng ghi nhận. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, sự kiện và lễ hội thể thao quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công, để lại ấn tượng sâu sắc, trở thành thương hiệu khi nhắc đến thành phố.

Trong mục tiêu phát triển, Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế thể thao biển hàng đầu châu Á, xây dựng hệ sinh thái thể thao - du lịch - giải trí - công nghiệp sáng tạo hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển thành phố thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh và đáng sống. Để cụ thể hóa mục tiêu này, công tác xã hội hóa thể thao cần tiếp tục được đẩy mạnh. Sự chung tay của các đơn vị, địa phương và cộng đồng những người đam mê thể thao là nền tảng để thể thao thành phố tự tin bứt phá trong thời gian tới.