Phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

Từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, anh Cứ A Chá (bên phải), bản Tìa Ló, xã Pu Nhi có điều kiện mở rộng diện tích trồng cây cà phê.

Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh mở thêm cơ hội đầu tư sản xuất cho nhiều hội viên, nhất là tại địa bàn vùng cao khó khăn về điều kiện kinh tế. Từ trồng cà phê đến phát triển chăn nuôi, những khoản vay phù hợp đã giúp người dân có thêm nguồn lực xây dựng sinh kế, khai thác tiềm năng địa phương, từng bước nâng cao thu nhập.

Tại xã Pu Nhi, cây cà phê được nhiều hộ dân lựa chọn để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá trình mở rộng diện tích đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn, từ phân bón, vật tư đến công chăm sóc, trong khi cây trồng cần thời gian kiến thiết cơ bản mới cho thu hoạch. Năm 2023, gia đình anh Cứ A Chá, bản Tìa Ló, được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh. Có thêm nguồn lực, gia đình chủ động đầu tư phân bón, chăm sóc cây trồng, từng bước mở rộng diện tích sản xuất. Đến nay, gia đình anh đã phát triển được 4ha cà phê và chuẩn bị mở rộng thêm 5.000m2.

Anh Cứ A Chá cho biết: Từ khi được vay vốn, gia đình tôi có điều kiện mua phân bón, đầu tư chăm sóc cây cà phê tốt hơn. Nguồn vốn có lãi suất thấp nên giảm bớt áp lực trả lãi, giúp gia đình yên tâm sản xuất. Hiện nay, cà phê sinh trưởng tốt, gia đình có 4ha và tính toán mở rộng thêm. Tôi mong muốn nguồn vốn tiếp tục được duy trì để nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận, đầu tư phát triển sản xuất.

Hiện xã Pu Nhi có 10 hộ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, mỗi hộ 50 triệu đồng. Việc hỗ trợ vốn gắn với cây trồng có tiềm năng, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và sản xuất của địa phương giúp người dân có thêm điều kiện mở rộng quy mô, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Qua đó, tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả hơn, tạo tiền đề chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế hàng hóa.

Ở xã Nà Bủng, chăn nuôi trâu là hướng đầu tư được nhiều hội viên lựa chọn. Tháng 2/2026, anh Tráng A Chống, bản Nậm Tắt, được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để mua 2 con trâu giống. Với gia đình anh, khoản vay là nguồn lực quan trọng để phát triển mô hình chăn nuôi, tận dụng điều kiện sẵn có tại địa phương.

Từ nhu cầu thực tế của hội viên, Hội Nông dân xã Nà Bủng đã đề xuất Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hỗ trợ vốn và được phân bổ cho 9 hộ vay, mỗi hộ 50 triệu đồng. Theo anh Tráng A Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nà Bủng, phần lớn các hộ sử dụng vốn để mua trâu giống, bình quân mỗi gia đình đầu tư 2 con. Mô hình phù hợp với điều kiện chăn thả và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, tạo việc làm thường xuyên cho 1 - 2 lao động chính trong mỗi gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống hội viên.

Từ những mô hình cụ thể ở cơ sở có thể thấy, hiệu quả của nguồn vốn không chỉ nằm ở giá trị khoản vay mà còn ở khả năng đáp ứng đúng nhu cầu đầu tư, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa bàn. Sau hơn 10 năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh từng bước trở thành kênh hỗ trợ vốn thiết thực, giúp hội viên có thêm điều kiện phát triển các mô hình kinh tế.

Hiện toàn tỉnh có 68 dự án triển khai với 504 hộ vay vốn, tổng dư nợ hơn 36 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, ngư nghiệp và lâm nghiệp. Việc phân bổ vốn theo từng dự án, gắn với nhu cầu và điều kiện sản xuất của hội viên đã góp phần đưa nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, nhất là những hộ có phương án phát triển kinh tế nhưng còn hạn chế về nguồn lực tài chính.

Ông Quàng Văn Phương, Phó Giám đốc Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho biết: Quỹ Hỗ trợ nông dân là kênh cung cấp vốn thiết thực, giúp hội viên có thêm điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp và hiệu quả. Thông qua các dự án vay vốn, quỹ góp phần thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho nông dân. Qua đó, vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng được phát huy.

Để nguồn vốn thực sự trở thành động lực phát triển sản xuất, công tác quản lý và đồng hành cùng người vay giữ vai trò quan trọng. Hội Nông dân các cấp cần chủ động khảo sát nhu cầu, lựa chọn đúng đối tượng, hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng vốn và thường xuyên kiểm tra quá trình triển khai dự án. Cùng với đó, việc hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp và kết nối tiêu thụ sản phẩm sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.